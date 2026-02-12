Недорогий смартфон з хорошими характеристиками: яку модель радять експерти (фото)

Motorola Moto G06 Power являє собою доступний смартфон з акцентом на тривалість роботи батареї, великим екраном та простим, зручним інтерфейсом. Його ціна в Україні стартує від 4 500 гривень та залежить від конфігурації пам’яті.

Moto G06 Power ідеально підійде для користувачів, які шукають надійний телефон для щоденного використання без зайвих технологічних наворотів, вважають експерти порталу Root Nation.

Дизайн

Moto G06 Power виглядає як типовий бюджетний смартфон. Задня панель має текстуру штучної шкіри. Вона приємна на дотик, а також стійка до відбитків пальців і пилу. Рамка виготовлена ​​з пластику в тон корпусу.

Moto G06 Power Фото: Root Nation

Праворуч стороні розташовані кнопки регулювання гучності та кнопка живлення, яка включає вбудований сканер відбитків пальців. Ліворуч можна побачити слоти для двох nano-SIM-карт та карти пам'яті microSD. Однією з переваг даної моделі є наявність 3,5-мм роз'єму для дротових навушників.

Продуктивність

Moto G06 Power працює на MediaTek Helio G81 Ultra. Потужності процесора достатньо для таких повсякденних завдань, як користування соціальними мережами, перегляд вебсторінок, відтворення відео та обмін повідомленнями. Однак для вимогливих ігор він, очевидно, не підходить.

У повсякденному використанні інтерфейс працює плавно, програми відкриваються без помітних затримок. Функція RAM Boost також дозволяє використовувати частину внутрішньої пам'яті як віртуальну оперативну пам'ять.

Дисплей

Смартфон отримав 6,88-дюймовий IPS-дисплей із частотою оновлення 120 Гц. За словами оглядачв, текст і зображення виглядають прийнятно, хоча в порівняні з Full HD можна помітити зниження різкості.

Moto G06 Power Фото: Root Nation

Великий дисплей добре підходить для перегляду відео та читання. Водночас кольори тьмяніють під час перегляду під кутом, що є поширеною проблемою серед недорогих смартфонів, оснащених IPS-екранами.

Бонусом для користувачів є підтримка Water Touch. Це означає, що дисплей добре реагує на дотики навіть мокрими пальцями.

Бездротове підключення

Бюджетний телефон Motorola підтримує Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 та NFC. В ході тестування Wi-Fi підтримував надійний сигнал без перебоїв, а Bluetooth також стабільно працював із бездротовими навушниками.

Програмне забезпечення

Модель Moto G06 Power постачається на Android 15 з мінімальними змінами. У виданні відзначили простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а також деякі опції персоналізації.

Окрім того, смартфон підтримує Moto Actions – фірмове керування жестами Motorola. Наприклад, подвійний поворот телефону вмикає ліхтарик, що зручно під час несподіваних відключень електроенергії, а поворот зап'ястя запускає камеру.

"Ці функції справді зручні, до них легко звикнути, і вони швидко стають частиною щоденного використання. Як тільки ви переходите на інший телефон, дивно, як сильно за ними сумуєте", — зауважили у виданні.

Камера

Moto G06 Power оснащений основним об’єктивом на 50 МП та фронтальною камерою на 8 МП. Він не може похвалитися надвисокою роздільною здатністю, проте завдяки технології Quad Pixel, яка об'єднує пікселі для покращення світлочутливості, денні фотографії виходять цілком пристойними.

Камера Moto G06 Power Фото: Root Nation

Що стосується фото у приміщенні або під штучним освітленням, різкість зменшується, стає помітним шум, а баланс білого іноді може зміщуватися в бік тепліших тонів. Нічна зйомка також не є сильною стороною даного пристрою.

Загалом застосунок камери пропонує лише основні режими зйомки — портретний режим, сканування QR-кодів, нічний режим, панорама та професійний режим. Для відео також є опції покадрової та уповільненої зйомки.

Аудіо

Moto G06 Power отримав стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, що є рідкістю для смартфона вартістю близько 5 000 гривень. За даними порталу, звук досить гучний і створює відчуття просторового розділення.

У спеціальному застосунку Dolby Atmos також можна ввімкнути просторовий звук і вибрати один із кількох стереорежимів: Smart Audio, Music, Movie, Game, Podcast та опція Custom.

Акумулятор

Велика батарея вигідно виділяє Moto G06 Power на фоні інших бюджетних моделей. Акумулятор ємністю 7000 мАг дозволяє смартфону працювати до 62–65 годин у змішаному режимі роботи. Пристрій легко витримує два повні дні активного використання, а при помірному використанні може пропрацювати ще довше.

Важливо

"Здається безглуздим": оглядач назвав переоцінений смартфон, який він точно не купить у 2026 році

У режимі енергозбереження Moto G06 Power.може працювати 3–4 дні. В умовах відключень електроенергії це значна перевага. Смартфон також підтримує зарядку потужністю 18 Вт, завдяки чому повна зарядка займає близько 2,5 годин. Хоча сучасні флагмани можуть заряджатися за 15–20 хвилин, швидкість стає менш критичною, якщо заряджати телефон достатньо раз у два дні.

"За свою ціну Moto G06 Power виконує саме те, що обіцяє: надійний смартфон на кожен день, який не підведе вас і не потребує постійної зарядки. Це чудовий вибір для тих, хто шукає простий, зрозумілий та довговічний телефон", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, старі смартфони Pixel 7a, Pixel 6 Pro та Pixel 7 Pro все ще отримують щомісячні оновлення Android та патчі безпеки, однак коштують набагато дешевше за новіші пристрої середнього класу.

Фокус також повідомляв, що середньобюджетний смартфон Samsung Galaxy S25 FE багато в чому не поступається таким флагманам, як Galaxy S24 чи Galaxy S25 Edge.