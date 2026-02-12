Недорогой смартфон с хорошими характеристиками: какую модель советуют эксперты (фото)

Motorola Moto G06 Power представляет собой доступный смартфон с акцентом на продолжительность работы батареи, большим экраном и простым, удобным интерфейсом. Его цена в Украине стартует от 4 500 гривен и зависит от конфигурации памяти.

Moto G06 Power идеально подойдет для пользователей, которые ищут надежный телефон для ежедневного использования без лишних технологических наворотов, считают эксперты портала Root Nation.

Дизайн

Moto G06 Power выглядит как типичный бюджетный смартфон. Задняя панель имеет текстуру искусственной кожи. Она приятна на ощупь, а также устойчива к отпечаткам пальцев и пыли. Рамка изготовлена из пластика в тон корпуса.

Moto G06 Power Фото: Root Nation

Справа стороне расположены кнопки регулировки громкости и кнопка питания, которая включает встроенный сканер отпечатков пальцев. Слева можно увидеть слоты для двух nano-SIM-карт и карты памяти microSD. Одним из преимуществ данной модели является наличие 3,5-мм разъема для проводных наушников.

Производительность

Moto G06 Power работает на MediaTek Helio G81 Ultra. Мощности процессора достаточно для таких повседневных задач, как пользование социальными сетями, просмотр веб-страниц, воспроизведение видео и обмен сообщениями. Однако для требовательных игр он, очевидно, не подходит.

В повседневном использовании интерфейс работает плавно, приложения открываются без заметных задержек. Функция RAM Boost также позволяет использовать часть внутренней памяти в качестве виртуальной оперативной памяти.

Дисплей

Смартфон получил 6,88-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц. По словам обозревателей, текст и изображения выглядят приемлемо, хотя в сравнении с Full HD можно заметить снижение резкости.

Moto G06 Power Фото: Root Nation

Большой дисплей хорошо подходит для просмотра видео и чтения. В то же время цвета тускнеют при просмотре под углом, что является распространенной проблемой среди недорогих смартфонов, оснащенных IPS-экранами.

Бонусом для пользователей является поддержка Water Touch. Это означает, что дисплей хорошо реагирует на прикосновения даже мокрыми пальцами.

Беспроводное подключение

Бюджетный телефон Motorola поддерживает Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 и NFC. В ходе тестирования Wi-Fi поддерживал надежный сигнал без перебоев, а Bluetooth также стабильно работал с беспроводными наушниками.

Программное обеспечение

Модель Moto G06 Power поставляется на Android 15 с минимальными изменениями. В издании отметили простой и интуитивно понятный интерфейс, а также некоторые опции персонализации.

Кроме того, смартфон поддерживает Moto Actions — фирменное управление жестами Motorola. Например, двойной поворот телефона включает фонарик, что удобно во время неожиданных отключений электроэнергии, а поворот запястья запускает камеру.

"Эти функции действительно удобны, к ним легко привыкнуть, и они быстро становятся частью ежедневного использования. Как только вы переходите на другой телефон, удивительно, как сильно по ним скучаете", — отметили в издании.

Камера

Moto G06 Power оснащен основным объективом на 50 МП и фронтальной камерой на 8 МП. Он не может похвастаться сверхвысоким разрешением, однако благодаря технологии Quad Pixel, которая объединяет пиксели для улучшения светочувствительности, дневные фотографии получаются вполне приличными.

Камера Moto G06 Power Фото: Root Nation

Что касается фото в помещении или под искусственным освещением, резкость уменьшается, становится заметным шум, а баланс белого иногда может смещаться в сторону более теплых тонов. Ночная съемка также не является сильной стороной данного устройства.

В общем приложение камеры предлагает только основные режимы съемки — портретный режим, сканирование QR-кодов, ночной режим, панорама и профессиональный режим. Для видео также есть опции покадровой и замедленной съемки.

Аудио

Moto G06 Power получил стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, что является редкостью для смартфона стоимостью около 5 000 гривен. По данным портала, звук достаточно громкий и создает ощущение пространственного разделения.

В специальном приложении Dolby Atmos также можно включить пространственный звук и выбрать один из нескольких стереорежимов: Smart Audio, Music, Movie, Game, Podcast и опция Custom.

Аккумулятор

Большая батарея выгодно выделяет Moto G06 Power на фоне других бюджетных моделей. Аккумулятор емкостью 7000 мАч позволяет смартфону работать до 62-65 часов в смешанном режиме работы. Устройство легко выдерживает два полных дня активного использования, а при умеренном использовании может проработать еще дольше.

Важно

В режиме энергосбережения Moto G06 Power.может работать 3-4 дня. В условиях отключений электроэнергии это значительное преимущество. Смартфон также поддерживает зарядку мощностью 18 Вт, благодаря чему полная зарядка занимает около 2,5 часов. Хотя современные флагманы могут заряжаться за 15-20 минут, скорость становится менее критичной, если заряжать телефон достаточно раз в два дня.

"За свою цену Moto G06 Power выполняет именно то, что обещает: надежный смартфон на каждый день, который не подведет вас и не требует постоянной зарядки. Это отличный выбор для тех, кто ищет простой, понятный и долговечный телефон", — подытожили в издании.

