Новый смартфон до 3 000 грн: дешевая модель получила неплохие характеристики (фото)

Бренд Ai+ анонсировал смартфон Pulse 2, расширив линейку своих бюджетных моделей. Новое устройство получило ряд улучшений, по сравнению с прошлогодним AI+ Pulse.

Смартфон Ai+ Pulse 2 может похвастаться более длительным временем работы от батареи, более плавной работой дисплея, а также улучшенной камерой. Стоить этот телефон будет около 65 долларов (2 815 гривен), сообщает Gizmochina.

За эти деньги Ai+ Pulse 2 предлагает 6,745-дюймовый HD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 450 нит. Смартфон работает на восьмиядерном процессоре Unisoc T7250, изготовленном по 12-нм техпроцессу, в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем eMMC.

Ai+ Pulse 2 Фото: AI+

Pulse 2 получил 50-мегапиксельную двойную заднюю камеру с искусственным интеллектом (ИИ) и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Несмотря на больший аккумулятор емкостью 6000 мАч, телефон имеет относительно тонкий корпус. Он также поддерживает быструю зарядку 18 Вт и имеет класс защиты IP64, что означает устойчивость к пыли и брызгам.

Новый смартфон Ai+ будет поставляться с Android 16 и будет доступен в зеленом, синем, розовом, розовом, фиолетовом и черном цветах. На старте продаж версия с 4 ГБ + 64 ГБ будет стоить около 65 долларов, тогда как модель с 6 ГБ + 128 ГБ будет доступна по цене около 90 долларов.

Ожидается, что Ai+ Pulse 2 будет представлен в Индии в ближайшие дни. Дата глобального релиза пока не разглашается.

