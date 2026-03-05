Смартфон з батареєю 6210 мАг здивував ціною і вбудованим кулером: що це за новинка (фото)

На виставці MWC у Барселоні бренд Nubia показав ігрові смартфони серії Neo 5. Модель Neo 5 GT вперше в середньому класі запропонує вбудований вентилятор для охолодження.

Зазвичай активне охолодження можна зустріти тільки в дорогих геймерських флагманах. Nubia ж зробила цю технологію доступнішою. У поєднанні з величезною випарною камерою (29 508 мм²) кулер забезпечить стабільну роботу в іграх, пише GSMArena.

Nubia Neo 5 GT оснащений чипсетом середнього рівня MediaTek Dimensity 7400. Сенсорні тригери на торцях (відгук 550 Гц) стануть у пригоді для зручного управління. Частота опитування сенсора у дисплея становить 3049 Гц, що забезпечує миттєву реакцію на торкання. 6,8-дюймова AMOLED-дпанель з роздільною здатністю 1.5K підтримує частоту оновлення до 144 Гц. Пікова яскравість досягає 4500 ніт.

Особливості смартфона Nubia Neo 5 GT Фото: Nubia

Використовується швидка оперативна пам'ять LPDDR Max (швидкість читання до 6400 Мбіт/с), а стабільне інтернет-з'єднання під час ігор забезпечують 360-градусні антени.

Живить систему ємна двокоміркова батарея на 6210 мАг. Акумулятор підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт і функцію обхідної зарядки, яка дає змогу живити смартфон безпосередньо від мережі під час гри, не нагріваючи і не зношуючи АКБ.

Незважаючи на ігровий фокус, апарат отримав гідну потрійну основну камеру на 50 Мп і фронтальну на 16 Мп. За звук відповідають стереодинаміки з підтримкою DTS:X Ultra. Корпус має базовий захист від бризок IP64 і прикрашений RGB-підсвічуванням, яке налаштовується через додаток AI Game Space 5.0.

Nubia Neo 5 GT буде продаватися на глобальному ринку за ціною від €399.

Разом із версією GT компанія анонсувала базову модель Neo 5 за ціною від €299 і більш просунуту Neo 5 Max, про яку відомо лише те, що вона отримає великий 7,5-дюймовий екран.

