Смартфон за 15 тисяч доларів: представлено серію люксових пристроїв Dreame (фото)
Кампанія Dreame Technology показала на виставці AWE2026 лінійку преміальних смартфонів, які коштують від 10 000 до 15 000 доларів.
Нова флагманська лінійка Dreame складається з двох серій: флагманів з передовою камерою та розкішних моделей, виготовлених на замовлення. На виставці AWE2026 можна було ознайомитися з попередніми версіями цих телефонів, пише Gizchina.
Повідомляється, що перша серія смартфонів отримала 1-дюймові об'єктиви. Ба більше, модуль об'єктива є магнітним і повністю знімним, тобто його можна фізично зняти і використовувати як окремий фотоапарат. Він підключається до телефону через Wi-Fi.
Смартфони з другої серії виготовлені вручну з використанням золотих інкрустацій, коштовного каміння та традиційних китайських технік оздоблення. До їхньої розробки були залучені понад 100 дизайнерів. Ціни таких люксових пристроїв коливаються в межах від 10 000 до 15 000 доларів.
Всі згадані смартфони працюють на розробленому Dreame чипі Chixiao 01 з обчислювальною потужністю 200 TOPS. Цей процесор був розроблений спеціально для взаємодії з великими моделями штучного інтелекту.
"Бренд пилососів, який створює власний флагманський чипсет — це речення, яке я не очікував написати", — зазначив автор огляду.
