Смартфон за 15 тысяч долларов: представлена серия люксовых устройств Dreame (фото)

Кампания Dreame Technology показала на выставке AWE2026 линейку премиальных смартфонов, которые стоят от 10 000 до 15 000 долларов.

Новая флагманская линейка Dreame состоит из двух серий: флагманов с передовой камерой и роскошных моделей, изготовленных на заказ. На выставке AWE2026 можно было ознакомиться с предварительными версиями этих телефонов, пишет Gizchina.

Сообщается, что первая серия смартфонов получила 1-дюймовые объективы. Более того, модуль объектива является магнитным и полностью съемным, то есть его можно физически снять и использовать как отдельный фотоаппарат. Он подключается к телефону через Wi-Fi.

Смартфоны из второй серии изготовлены вручную с использованием золотых инкрустаций, драгоценных камней и традиционных китайских техник отделки. К их разработке были привлечены более 100 дизайнеров. Цены таких люксовых устройств колеблются в пределах от 10 000 до 15 000 долларов.

Все упомянутые смартфоны работают на разработанном Dreame чипе Chixiao 01 с вычислительной мощностью 200 TOPS. Этот процессор был разработан специально для взаимодействия с крупными моделями искусственного интеллекта.

"Бренд пылесосов, который создает собственный флагманский чипсет — это предложение, которое я не ожидал написать", — отметил автор обзора.

