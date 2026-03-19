Ці смартфони 2025 року не гірші за флагмани: експерт назвав моделі, на яких можна зекономити

Компанія Samsung скоро випустить нові складані смартфони Galaxy Z Flip 8 та Galaxy Z Fold 8, однак їхні попередники Galaxy Z Fold 7 та Galaxy Z Fold 7 можуть бути більш вигідною покупкою у 2026 році.

Попередні витоки інформації про Galaxy Z Flip 8 та Galaxy Z Fold 8 свідчать про те, що ці смартфони багато в чому будуть схожими на пристрої 2025 року. На це звернув увагу експерт порталу PhoneArena П'єр Себастьян.

Наприклад, Galaxy Z Flip 8 може отримати акумулятор ємністю 4174 мАг, як і його попередник Galaxy Z Flip 7. За чутками, швидкість заряджання Galaxy Z Flip 8 також залишиться незмінною.

Окрім того, інсайдери повідомляють, що Galaxy Z Flip 8 може повторно використовувати ту саму апаратну частину камери, що й Samsung Galaxy Z Flip 7. За словами експерта, такий крок є прийнятним для бюджетної серії Galaxy A, однак складані смартфони Samsung досить дорогі.

Що стосується Galaxy Z Fold 8, йому пророчать схожу долю. Цей смартфон може отримати трохи більший акумулятор, ніж Galaxy Z Fold 7, однак попередні витоки вказують на те, що він не зможе зрівнятися з конкурентами за показниками.

"Саме тому старіші моделі можуть раптом виглядати набагато привабливіше. Якщо нове покоління зосереджується переважно на вдосконаленні, а не на суттєвих апаратних стрибках, торішні складані моделі можуть забезпечити майже такий самий досвід за помітно нижчою ціною", — пояснив Себастьян.

Експерт наголосив, що Galaxy Z Flip 8 та Galaxy Z Fold 8 призначені для фанатів, які хочуть володіти лише найновішими моделями смартфонів. Для більшості людей, які хочуть складаний телефон, Galaxy Z Flip 7 або Galaxy Z Fold 7 будуть кращим вибором.

