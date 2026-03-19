Эти смартфоны 2025 года не хуже флагманов: эксперт назвал модели, на которых можно сэкономить
Компания Samsung скоро выпустит новые складные смартфоны Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z Fold 8, однако их предшественники Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Fold 7 могут быть более выгодной покупкой в 2026 году.
Предыдущие утечки информации о Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z Fold 8 свидетельствуют о том, что эти смартфоны во многом будут похожими на устройства 2025 года. На это обратил внимание эксперт портала PhoneArena Пьер Себастьян.
Например, Galaxy Z Flip 8 может получить аккумулятор емкостью 4174 мАч, как и его предшественник Galaxy Z Flip 7. По слухам, скорость зарядки Galaxy Z Flip 8 также останется неизменной.
Кроме того, инсайдеры сообщают, что Galaxy Z Flip 8 может повторно использовать ту же аппаратную часть камеры, что и Samsung Galaxy Z Flip 7. По словам эксперта, такой шаг является приемлемым для бюджетной серии Galaxy A, однако складные смартфоны Samsung достаточно дорогие.
Какие бренды смартфонов вы предпочитаете?
Что касается Galaxy Z Fold 8, ему пророчат похожую судьбу. Этот смартфон может получить немного больший аккумулятор, чем Galaxy Z Fold 7, однако предыдущие утечки указывают на то, что он не сможет сравниться с конкурентами по показателям.
"Именно поэтому более старые модели могут вдруг выглядеть гораздо привлекательнее. Если новое поколение сосредотачивается преимущественно на совершенствовании, а не на существенных аппаратных скачках, прошлогодние складные модели могут обеспечить почти такой же опыт по заметно более низкой цене", — пояснил Себастьян.
Эксперт отметил, что Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z Fold 8 предназначены для фанатов, которые хотят владеть только новейшими моделями смартфонов. Для большинства людей, которые хотят складной телефон, Galaxy Z Flip 7 или Galaxy Z Fold 7 будут лучшим выбором.
