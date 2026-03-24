"Я неймовірно засмучений": власник смартфона Pixel заявив про зникненя "найкращої" функції (фото)

Оновлення Android 16 QPR3 та Pixel Drop принесли низку покращень для смартфонів Google Pixel. Водночас з 1 травня користувачі втратять доступ до популярних тем.

Пакети тем доступні на всіх Pixel на базі Tensor, включаючи телефони Pixel серії A. Однак термін дії набору тем SpongeBob добігає кінця, попередив експерт порталу Зак К'ю-Деннісс.

За словами експерта, завантажені теми SpongeBob залишатимуться функціональними. Але якщо ви купите новий смартфон або скинете пристрій до заводських налаштувань, доступ до цих тем буде втрачений назавжди.

Теми Google SpongeBob Фото: androidauthority.com

"Найкраща функція, яку Google коли-небудь додавав до своїх телефонів, існує лише в борг. Саме так, 1 травня 2026 року, менш ніж через два місяці після випуску оновлення QPR3, теми Google SpongeBob зникнуть, і я неймовірно засмучений", — поділився автор.

Як зазначають у виданні, смартфонам Pixel завжди бракувало персоналізації головного екрану, порівняно з іншими пристроями Android. Пакети тем частково вирішували цю проблему, однак вони періодично змінюються.

"Я фанат Губки Боба з самого початку серіалу в 1999 році, коли мені було три роки. Для мене ці тематичні набори — це те, про що я навіть не підозрював, що мені потрібно. Вони дозволили мені наповнити мій телефон бешкетним характером мого улюбленого безхребетного, і я не усвідомлював, як сильно цього хотів, поки не отримав це", — наголосив К'ю-Деннісс.

