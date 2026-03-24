"Я невероятно расстроен": владелец смартфона Pixel заявил об исчезновении "лучшей" функции (фото)

Обновления Android 16 QPR3 и Pixel Drop принесли ряд улучшений для смартфонов Google Pixel. В то же время с 1 мая пользователи потеряют доступ к популярным темам.

Пакеты тем доступны на всех Pixel на базе Tensor, включая телефоны Pixel серии A. Однако срок действия набора тем SpongeBob подходит к концу, предупредил эксперт портала Зак Кью-Деннисс.

По словам эксперта, загруженные темы SpongeBob будут оставаться функциональными. Но если вы купите новый смартфон или сбросите устройство до заводских настроек, доступ к этим темам будет потерян навсегда.

Темы Google SpongeBob Фото: androidauthority.com

"Лучшая функция, которую Google когда-либо добавлял в свои телефоны, существует только в долг. Именно так, 1 мая 2026 года, менее чем через два месяца после выпуска обновления QPR3, темы Google SpongeBob исчезнут, и я невероятно расстроен", — поделился автор.

Как отмечают в издании, смартфонам Pixel всегда не хватало персонализации главного экрана, по сравнению с другими устройствами Android. Пакеты тем частично решали эту проблему, однако они периодически меняются.

"Я фанат Губки Боба с самого начала сериала в 1999 году, когда мне было три года. Для меня эти тематические наборы — это то, о чем я даже не подозревал, что мне нужно. Они позволили мне наполнить мой телефон озорным характером моего любимого беспозвоночного, и я не осознавал, как сильно этого хотел, пока не получил это", — подчеркнул Кью-Деннисс.

Напомним, несколько настроек могут значительно ускорить работу старого Google Pixel.

Фокус также сообщал о том, что отключение AICore освободит 7 ГБ памяти на смартфоне Pixel.