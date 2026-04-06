Не працює Wi-Fi та Bluetooth: власники популярних смартфонів скаржаться на серйозний збій

Користувачі смартфонів Google Pixel 8 Pro повідомляють про нестабільне підключення до Wi-Fi та Bluetooth. Покращити роботу цих функцій можна вельми нестандартним способом.

Скарги на смартфони Pixel 8 Pro вже понад місяць з’являються на Reddit, але Google досі не випустила виправлення, зазначає портал PhoneArena.

Люди розповідають, що з’єднання Wi-Fi та Bluetooth на їхніх телефонах раптово перестає працювати. Через сірий значок Wi-Fi та відсутність доступної точки доступу користувачам доводиться покладатися виключно на мобільні дані та шукати обхідні шляхи.

Багато хто пов’язує збій з оновленням програмного забезпечення, яке вийшло у березні 2026 року. Однак деякі користувачі стверджують, що подібні випадки траплялися взимку та навіть минулого року. Наразі проблема, схоже, залишається невирішеною.

"Здається, ця проблема виникла з 8 Pro моєї дружини приблизно в січні/лютому. Їй вдавалося перезавантажити пристрій і відновити роботу Wi-Fi або Bluetooth щоразу на деякий час. Зрештою, він знову зависав, і доводилося перезавантажувати", — йдеться в одному з дописів на Reddit.

Користувачі Pixel знайшли неочікуване рішення

Оскільки Google офіційно не коментувала згадану проблему та не випустила жодних виправлень, власники постраждалих смартфонів почали самостійно шукати вихід з ситуації. Так, в одній з публікацій на Reddit стверджується, що Wi-Fi запрацює, якщо покласти телефон на пакет з льодом.

"Покладіть вимкнений телефон на пакет з льодом на кілька хвилин, поки він не стане холодним на дотик. Увімкніть його. Wi-Fi працюватиме, поки пристрій залишається холодним. Це підтверджує вищезгадану теплову теорію та додатково виключає можливість виникнення проблеми виключно через програмне забезпечення", — радить один з власників Pixel.

Експерти порталу попереджають, що не варто охолоджувати свій смартфон нижче температури, яка вважається "нормальною", регулярно. Тим не менш, цей метод може виручити у критичній ситуації, коли потрібно терміново під’єднатися до Wi-Fi.

