Не работает Wi-Fi и Bluetooth: владельцы популярных смартфонов жалуются на серьезный сбой

Пользователи смартфонов Google Pixel 8 Pro сообщают о нестабильном подключении к Wi-Fi и Bluetooth. Улучшить работу этих функций можно весьма нестандартным способом.

Жалобы на смартфоны Pixel 8 Pro уже больше месяца появляются на Reddit, но Google до сих пор не выпустила исправления, отмечает портал PhoneArena.

Люди рассказывают, что соединение Wi-Fi и Bluetooth на их телефонах внезапно перестает работать. Из-за серого значка Wi-Fi и отсутствия доступной точки доступа пользователям приходится полагаться исключительно на мобильные данные и искать обходные пути.

Многие связывают сбой с обновлением программного обеспечения, которое вышло в марте 2026 года. Однако некоторые пользователи утверждают, что подобные случаи случались зимой и даже в прошлом году. Сейчас проблема, похоже, остается нерешенной.

"Кажется, эта проблема возникла с 8 Pro моей жены примерно в январе/феврале. Ей удавалось перезагрузить устройство и восстановить работу Wi-Fi или Bluetooth каждый раз на некоторое время. В конце концов, оно снова зависало, и приходилось перезагружать", — говорится в одном из сообщений на Reddit.

Пользователи Pixel нашли неожиданное решение

Поскольку Google официально не комментировала упомянутую проблему и не выпустила никаких исправлений, владельцы пострадавших смартфонов начали самостоятельно искать выход из ситуации. Так, в одной из публикаций на Reddit утверждается, что Wi-Fi заработает, если положить телефон на пакет со льдом.

Назван смартфон с лучшим временем работы от аккумулятора: что показали тесты

"Положите выключенный телефон на пакет со льдом на несколько минут, пока он не станет холодным на ощупь. Включите его. Wi-Fi будет работать, пока устройство остается холодным. Это подтверждает вышеупомянутую тепловую теорию и дополнительно исключает возможность возникновения проблемы исключительно из-за программного обеспечения", — советует один из владельцев Pixel.

Эксперты портала предупреждают, что не стоит охлаждать свой смартфон ниже температуры, которая считается "нормальной", регулярно. Тем не менее, этот метод может выручить в критической ситуации, когда нужно срочно подключиться к Wi-Fi.

Напомним, несколько пользователей смартфонов Google Pixel сообщили, что переднее стекло светодиодного фонарика плавится во время длительного использования.

Фокус также сообщал, что пользователи смартфонов Google Pixel пожаловались на проблемы с зарядкой после загрузки обновления от марта 2026 года.