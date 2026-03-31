"Немного испугался": владельцы популярных смартфонов жалуются на угрозу ожогов (фото)

Несколько пользователей смартфонов Google Pixel сообщили, что переднее стекло светодиодного фонарика плавится во время длительного использования.

Несколько владельцев Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL пожаловались на Reddit, что высокий нагрев фонарика привел к видимым повреждениям объектива. На это обратил внимание портал Android Authority.

Один из пользователей поделился фотографией, на которой видно темное, похожее на ожог отверстие в центре модуля фонарика Pixel 10 Pro. При этом окружающий рассеиватель не поврежден.

"Почувствовал запах дыма, немного испугался, оглянулся, взял телефон, понял, что забыл выключить фонарик, когда клал его. Заметил маленькое отверстие, прогоревшее в подставке под запястья для клавиатуры, и посмотрел на заднюю часть телефона... да. Эта штука нагревается", — говорится в публикации.

Поврежденный Pixel 10 Pro XL Фото: Reddit

Еще несколько жалоб на Reddit указывают на то, что фонарик становится чрезвычайно горячим или оставляет следы после длительного использования. В одном посте также отмечается, что фонарик был оставлен включенным в кармане, что могло задерживать тепло.

Что происходит с фонариками Google Pixel

Как отмечают эксперты, многие владельцы Pixel заметили маленькую оранжевую или желтую точку в центре линзы и предположили, что это след от ожога. Однако обычно это просто светодиодный излучатель под диффузором, который можно заметить даже на совершенно новых устройствах.

В то же время темнее или более неровные следы, упомянутые в некоторых публикациях. Стоит также учитывать, что Google недавно добавил функцию регулировки яркости фонарика к телефонам Pixel с Android 16 QPR3, что позволяет увеличить интенсивность света выше стандартного уровня.

"Сейчас это кажется редким и случайным явлением. Но стоит помнить об этом, если вы используете фонарик своего флагманского Pixel, особенно если телефон уже горячий", — подытожили в издании.

