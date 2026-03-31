"Трохи злякався": власники популярних смартфонів скаржаться на загрозу опіків (фото)

Кілька користувачів смартфонів Google Pixel повідомили, що переднє скло світлодіодного ліхтарика плавиться під час тривалого використання.

Кілька власників Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL поскаржились на Reddit, що високе нагрівання ліхтарика призвело до видимих пошкоджень об’єктива. На це звернув увагу портал Android Authority.

Один з користувачів поділився фотографією, на якій видно темний, схожий на опік отвір у центрі модуля ліхтарика Pixel 10 Pro. При цьому навколишній розсіювач не пошкоджений.

"Відчув запах диму, трохи злякався, озирнувся, взяв телефон, зрозумів, що забув вимкнути ліхтарик, коли клав його. Помітив маленький отвір, прогорілий у підставці під зап'ястя для клавіатури, і подивився на задню частину телефону… так. Ця штука нагрівається", — йдеться в публікації.

Відео дня

Пошкоджений Pixel 10 Pro XL Фото: Reddit

Ще кілька скарг на Reddit вказують на те, що ліхтарик стає надзвичайно гарячим або залишає сліди після тривалого використання. В одному пості також зазначається, що ліхтарик був залишений увімкненим у кишені, що могло затримувати тепло.

Що відбувається з ліхтариками Google Pixel

Як зазначають експерти, багато власників Pixel помітили маленьку помаранчеву або жовту точку в центрі лінзи та припустили, що це слід від опіку. Однак зазвичай це просто світлодіодний випромінювач під дифузором, який можна помітити навіть на абсолютно нових пристроях.

Важливо

Водночас темніші або більш нерівні сліди, згадані в деяких публікаціях. Варто також враховувати, що Google нещодавно додав функцію регулювання яскравості ліхтарика до телефонів Pixel з Android 16 QPR3, що дозволяє збільшити інтенсивність світла вище стандартного рівня.

"Наразі це здається рідкісним та випадковим явищем. Але варто пам’ятати про це, якщо ви використовуєте ліхтарик свого флагманського Pixel, особливо якщо телефон вже гарячий", — підсумували у виданні.

