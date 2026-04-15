ЗМІ пишуть, що хакери РФ зламали 170 облікових записів українських прокурорів: що кажуть у САП

Хакерська атака також торкнулася військових та урядових рахунків Румунії, Греції, Болгарії та Сербії. Дослідники кіберзагроз переконані, що це лише частина шпигунської кампанії Москви.

Хакери, пов’язані з Росією, зламали понад 170 електронних скриньок прокурорів і слідчих по всій Україні, а також понад десяток європейських відомств і чиновників. Про це повідомляє Reuters.

Дані були випадково викладені хакерами у відкритий доступ в інтернеті та виявлені групою британських і американських дослідників кіберзагроз під назвою Ctrl-Alt-Intel.

Вони приписали хакерську кампанію "Fancy Bear" — одному з прізвиськ, присвоєних відомому російському військовому хакерському загону. Двоє дослідників, з компанії з кібербезпеки ESET та TrendAI погодилися також, що хакери пов’язані з Москвою.

За їхніми словами, залишені на сервері дані — тисячі вкрадених листів — показують, що хакери скомпрометували щонайменше 284 поштові скриньки в період з вересня 2024 року по березень 2026 року. Більшість їхніх власників перебували в Україні, решта — у сусідніх країнах НАТО та на Балканах.

Що шукали російські хакери?

Зокрема, хакери проникли в акаунти Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) та Київського навчального центру прокуратури, а також їхніх співробітників.

"Хакери, ймовірно, були спрямовані на українські правоохоронні органи або для того, щоб випередити слідчих, які працюють над викриттям московських шпигунів, або для того, щоб зібрати потенційно незручну інформацію про високопосадовців у Києві", — сказав Кір Джайлз, науковий співробітник лондонського аналітичного центру Chatham House.

Зокрема, серед жертв була очільниця АРМА Ярослава Максименко і заступника Директора центру підготовки прокурорів Олег Дука.

Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України (CERT-UA), яку цитує Reutres, повідомила, що знає про злам і вже розслідувала частину випадків про які написало видання.

Натомість посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запити журналістів про коментарі. Адже Москва неодноразово заперечувала свою участь у хакерських операціях проти інших країн.

САП перевіряє інформацію щодо хакерської атаки

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі перевіряють інформацію стосовно зламу російськими хакерами електронних поштових скриньок українських правоохоронців, повідомляє "Суспільне".

У відомстві наголосили, що викрадення даних у САП не виявили, проте "триває ретельна перевірка".

Нагадаємо, що хакери, пов'язані з російськими спецслужбами, здійснили масштабну атаку на користувачів месенджера Signal та отримали доступ до тисяч акаунтів. Жертвами атак стали політики, військові та журналісти, пише Reuters.

Також команда хакактивістів "256 КіберШтурмова Дивізія" провела безпрецедентну інформаційну операцію, зібравши тисячі номерів Starlink в армії РФ, контакти тих, хто допомагає ЗС РФ з верифікацією терміналів в Україні, і гроші на ЗСУ.