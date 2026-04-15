СМИ пишут, что хакеры РФ взломали 170 учетных записей украинских прокуроров: что говорят в САП

Хакерская атака также коснулась военных и правительственных счетов Румынии, Греции, Болгарии и Сербии. Исследователи киберугроз убеждены, что это лишь часть шпионской кампании Москвы.

Хакеры, связанные с Россией, взломали более 170 электронных ящиков прокуроров и следователей по всей Украине, а также более десятка европейских ведомств и чиновников. Об этом сообщает Reuters.

Данные были случайно выложены хакерами в открытый доступ в интернете и обнаружены группой британских и американских исследователей киберугроз под названием Ctrl-Alt-Intel.

Они приписали хакерскую кампанию "Fancy Bear" — одному из прозвищ, присвоенных известному российскому военному хакерскому отряду. Двое исследователей, из компании по кибербезопасности ESET и TrendAI согласились также, что хакеры связаны с Москвой.

По их словам, оставленные на сервере данные — тысячи украденных писем — показывают, что хакеры скомпрометировали не менее 284 почтовых ящиков в период с сентября 2024 года по март 2026 года. Большинство их владельцев находились в Украине, остальные — в соседних странах НАТО и на Балканах.

Что искали российские хакеры?

В частности, хакеры проникли в аккаунты Специализированной прокуратуры в сфере обороны, Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) и Киевского учебного центра прокуратуры, а также их сотрудников.

"Хакеры, вероятно, были направлены на украинские правоохранительные органы либо для того, чтобы опередить следователей, работающих над разоблачением московских шпионов, либо для того, чтобы собрать потенциально неудобную информацию о высокопоставленных чиновниках в Киеве", — сказал Кир Джайлз, научный сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House.

В частности, среди жертв была руководительница АРМА Ярослава Максименко и заместителя Директора центра подготовки прокуроров Олег Дука.

Команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA), которую цитирует Reutres, сообщила, что знает о взломе и уже расследовала часть случаев о которых написало издание.

Зато посольство России в Вашингтоне не ответило на запросы журналистов о комментариях. Ведь Москва неоднократно отрицала свое участие в хакерских операциях против других стран.

САП проверяет информацию о хакерской атаке

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре проверяют информацию о взломе российскими хакерами электронных почтовых ящиков украинских правоохранителей, сообщает "Суспільне".

В ведомстве отметили, что похищения данных в САП не обнаружили, однако "продолжается тщательная проверка".

