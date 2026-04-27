Бюджетні смартфони з батареями 10 000 мАг на підході: що відомо про новинки Redmi (фото)

Xiaomi готує три телефони з гігантськими акумуляторами, як повідомляє авторитетний інсайдер Digital Chat Station.

Про попередні специфікації амбітних моделей і можливі регіональні обмеження на їхній продаж пише портал PhoneArena.

Прогрес у сфері виробництва елементів живлення дав змогу китайським інженерам зробити крок далеко за межі звичного стандарту в 5000 мАг. Пристрої, що готуються до релізу, будуть оснащені не тільки батареями на 10 000 мАг, а й отримають підтримку надшвидкої дротової зарядки потужністю понад 100 Вт.

Очікується, що такі високі показники дістануться представникам популярних лінійок Redmi Note і Redmi K. На сьогоднішній день рекордсменом бренду залишається модель Redmi Turbo 5 Max, усередині якої встановлена батарея на 9000 мАг, що підтримує 100-ватну зарядку.

Де продаватимуться новинки

Журналісти зазначають, що нові апарати можуть залишитися ексклюзивом для китайського або азіатського ринків. Лінійка Redmi K традиційно не покидає межі Китаю, хоча деякі апарати серії пізніше виходять в інших країнах під брендом Poco. Однак нюанс криється в самій конструкції батарей.

За попередньою інформацією, Xiaomi планує використовувати однокоміркові акумулятори на 10 000 мАг. У Європейському Союзі та низці інших регіонів діють суворі правила транспортування настільки ємних елементів живлення. Використання двокоміркових батарей дає змогу обходити міжнародні енергетичні ліміти для безпечного перевезення.

Впровадження ж величезного однокоміркового акумулятора призведе до посилення транспортних вимог. Це неминуче підвищить логістичні витрати компанії, що може зробити підсумкову ціну смартфонів неконкурентоспроможною на європейському ринку.

Redmi Turbo 5 Max з АКБ на 9000 мАг (ілюстративне фото) Фото: gizmochina.com

У США поява подібних пристроїв також малоймовірна в осяжному майбутньому. Американські стільникові оператори вкрай насторожено ставляться до технологій надшвидкої зарядки через потенційний ризик перегріву і загоряння гаджетів. З цієї причини на місцевому ринку діє негласний ліміт потужності зарядних блоків на рівні 80 Вт. Тризначні показники потужності поки залишаються прерогативою китайських брендів на їхніх домашніх ринках.

Не виключено, що в глобальних версіях, які надійдуть і в Україну, ємність АКБ буде дещо меншою за 10 000 мАг, але загалом все ще дуже високою.

