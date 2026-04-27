Бюджетные смартфоны с батареями 10 000 мАч на подходе: что известно о новинках Redmi (фото)

Xiaomi готовит три телефона с гигантскими аккумуляторами, как сообщает авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

О предварительных спецификациях амбициозных моделей и возможных региональных ограничениях на их продажу пишет портал PhoneArena.

Прогресс в области производства элементов питания позволил китайским инженерам шагнуть далеко за пределы привычного стандарта в 5000 мАч. Готовящиеся к релизу устройства будут оснащены не только батареями на 10 000 мАч, но и получат поддержку сверхбыстрой проводной зарядки мощностью свыше 100 Вт.

Ожидается, что столь высокие показатели достанутся представителям популярных линеек Redmi Note и Redmi K. На сегодняшний день рекордсменом бренда остается модель Redmi Turbo 5 Max, внутри которой установлена батарея на 9000 мАч, поддерживающая 100-ваттную зарядку.

Где будут продаваться новинки

Журналисты отмечают, что новые аппараты могут остаться эксклюзивом для китайского или азиатского рынков. Линейка Redmi K традиционно не покидает пределы Китая, хотя некоторые аппараты серии позже выходят в других странах под брендом Poco. Однако нюанс кроется в самой конструкции батарей.

По предварительной информации, Xiaomi планирует использовать одноячеечные аккумуляторы на 10 000 мАч. В Европейском Союзе и ряде других регионов действуют строгие правила транспортировки столь емких элементов питания. Использование двухъячеечных батарей позволяет обходить международные энергетические лимиты для безопасной перевозки.

Внедрение же огромного одноячеечного аккумулятора приведет к ужесточению транспортных требований. Это неизбежно повысит логистические расходы компании, что может сделать итоговую цену смартфонов неконкурентоспособной на европейском рынке.

Redmi Turbo 5 Max с АКБ на 9000 мАч (иллюстративное фото) Фото: gizmochina.com

В США появление подобных устройств также маловероятно в обозримом будущем. Американские сотовые операторы крайне настороженно относятся к технологиям сверхбыстрой зарядки из-за потенциального риска перегрева и возгорания гаджетов. По этой причине на местном рынке действует негласный лимит мощности зарядных блоков на уровне 80 Вт. Трехзначные показатели мощности пока остаются прерогативой китайских брендов на их домашних рынках.

Не исключено, что в глобальных версиях, которые поступят и в Украину, емкость АКБ будет несколько меньше 10 000 мАч, но в целом все еще очень высокой.

