Нічим не гірший за iPhone 17 Pro Max: що показало порівняння флагмана Apple з OnePlus 15

Смартфон OnePlus 15 обійшов у тестах iPhone 17 Pro Max на1 бал — 94 проти 93. І тим не менше, це підтверджує, що на ринку є телефони, які нічим не гірші за Apple.

Бенчмарк Nano Review опублікував результати порівняльних тестів OnePlus 15 з екраном 6.78 дюйма та процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 і iPhone 17 Pro Max, що має екран із діагоналлю 6.9 дюйма та чип Apple A19 Pro. Виявилося, що модель від OnePlus нічим не гірша за флагман Apple, йдеться у статті.

Обидва телефони, що тестувалися бенчмарком, мали пам'ять 12 / 256 ГБ.

Експерти з'ясували, що максимальна яскравість екрана OnePlus 15 на 242% вища, ніж у iPhone 17 Pro Max (3386 проти 991 ніт). Частота оновлення теж вища — 165 Гц. Також перший смартфон комплектується на 2212 мАг більш ємним акумулятором — 7300 проти 5088 мАг, що дає йому кращу автономність — вона вища на 28% (39 год 14 хв. проти 30 год 35 хв.).

Відео дня

Що стосується продуктивності чипів, то Snapdragon 8 Elite Gen 5 продемонстрував результат, який перевищив результат Apple A19 Pro на 51% (у бенчмарку AnTuTu).

Смартфон iPhone 17 Pro Max Фото: PhoneArena

Тестувальники також зазначили, що OnePlus 15 підтримує потужнішу зарядку — 120W, тоді як конкурент здатний підтримати зарядку лише на 40W.

З плюсів OnePlus вони також виділили захист корпусу пристрою від вологи за стандартом IP69, наявність сканера відбитків пальців та інфрачервоного порту, можливість записувати сповільнену зйомку в 480 FPS

Однак у iPhone 17 Pro Max кращі камери — є, наприклад, оптичний зум 4x. Є в арсеналі і підтримка технології Dolby Atmos, а чип виявився на 9% швидшим в одноядерному тесті GeekBench 6 — 3940 проти 3607 балів.

Характеристики OnePlus 15 і iPhone 17 Pro Max

Екран (передача кольору, чіткість, яскравість)

OnePlus 15 — 92 бали

iPhone 17 Pro Max — 90 балів

Камера (основна і фронтальна)

OnePlus 15 — 92

iPhone 17 Pro Max — 95

Продуктивність чипів

OnePlus 15 — 98

iPhone 17 Pro Max — 99

Ігри (3D-геймінг)

OnePlus 15 — 94

iPhone 17 Pro Max — 95

Батарея (автономність, швидкість, тип зарядки)

OnePlus 15 — 100

iPhone 17 Pro Max — 83

Інтерфейси зв'язку

OnePlus 15 — 98

iPhone 17 Pro Max — 97

Підсумкова оцінка

OnePlus 15 — 94 бали

iPhone 17 Pro Max — 93 бали.

Раніше ми писали, що оновлення ОС Android дісталися і до смартфонів Motorola. Названо 44 моделі, які їх отримають незабаром.