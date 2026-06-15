Смартфон з екраном 10 000 ніт на підході: що відомо про новинку Honor і як це виглядає (фото)

Виробники смартфонів вже давно змагаються за показниками пікової яскравості. Схоже, намічається новий прорив — компанія Honor тестує пристрій із яскравістю до 10 тисяч ніт. Чи потрібна така цифра на практиці?

Цю інформацію оприлюднив авторитетний китайський інсайдер Digital Chat Station на своїй сторінці у Weibo, пише PhoneArena. За даними джерела, крім екстремальної яскравості екрану, майбутній телефон отримає акумулятор ємністю понад 10 000 мАг.

У чому секрет рекордної яскравості

Оцінюючи заяву про 10 000 ніт, експерти звернули увагу на технічний нюанс, пов'язаний з особливостями роботи OLED-матриць. У промо-матеріалах бренди вказують пікову яскравість не по всій площі дисплея, а на його невеликій ділянці — цей параметр називається середнім рівнем зображення (APL — average picture level). Якщо увімкнути абсолютно всі пікселі (100% APL), енергія розподілиться рівномірно, і підсумкова яскравість буде порівняно невисокою.

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Однак якщо подати максимальний струм лише на 1% площі екрана, змусивши світитися лише невелику групу пікселів, можна отримати колосальні показники. З високою ймовірністю, рекордний показник Honor обумовлений саме специфікою лабораторних вимірювань на наднизькому рівні APL, тому реальна яскравість при повсякденній експлуатації буде більш звичною.

Для порівняння, iPhone 17 Pro Max має пікову яскравість у 3000 ніт Фото: Future

Як людське око сприймає яскравість екрана

Може здатися, що така висока яскравість може бути навіть шкідливою — якщо 1000–2000 ніт вже достатньо для сонячної погоди, чи не буде очам неприємно при вкрай більшій яскравості? Але турбуватися не варто.

Людське зір сприймає світло за логарифмічним принципом. Простіше кажучи, нам легко помітити різницю між 100 і 1000 ніт, а ось відмінність між 5000 і 10 000 ніт у реальному житті не така виражена, як може здатися на папері. Через фізіологічний поріг світлочутливих клітин ока, на практиці екран-рекордсмен виглядатиме приблизно так само, як дисплеї iPhone 17 Pro Max або Pixel 10 Pro XL.

Фахівці зазначають, що нам зараз потрібні не абстрактні цифри, які гарно виглядають на презентаціях, а більш енергоефективні матриці. Інженери працюють і над більш практичними інноваціями, включаючи вдосконалені транзисторні шари для OLED-панелей, які знижують опір, зменшують нагрівання та дозволяють підтримувати високу яскравість під сонцем без стрімкого розряджання акумулятора.

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