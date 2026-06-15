Смартфон с экраном 10 000 нит на подходе: что известно о новинке Honor и как это выглядит (фото)

Производители смартфонов давно соревнуются по показателям пиковой яркости. Похоже, намечается новый прорыв — компания Honor тестирует аппарат со значением до 10 тысяч нит. Нужна ли такая цифра на практике?

Информацией делится авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station на своей странице в Weibo, пишет PhoneArena. По данным источника, помимо экстремальной яркости экрана, будущий телефон получит аккумулятор емкостью свыше 10 000 мАч.

В чем секрет рекордной яркости

Оценивая заявление о 10 000 нит, эксперты подметили технический нюанс, связанный с особенностями работы OLED-матриц. В промо-материалах бренды указывают пиковую яркость не по всей площади дисплея, а на его малом участке — этот параметр называется средним уровнем картинки (APL — average picture level). Если включить абсолютно все пиксели (100% APL), энергия распределится равномерно, и итоговая яркость будет сравнительно невысокой.

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Однако если подать максимальный ток всего на 1% площади экрана, заставив светиться лишь небольшую группу пикселей, можно зафиксировать колоссальные цифры. С высокой долей вероятности, рекордный показатель Honor обусловлен именно спецификой лабораторных замеров на сверхнизком уровне APL, поэтому реальная яркость при повседневной эксплуатации будет более привычной.

Для сравнения, iPhone 17 Pro Max обладает пиковой яркостью в 3000 нит Фото: Future

Как человеческий глаз воспринимает яркость экрана

Может показаться, что столь большое значение может быть даже вредным — если 1000-2000 нит уже достаточно для солнечной погоды, не будет ли глазам неприятно на кратно большей яркости? Но беспокоиться не стоит.

Человеческое зрение воспринимает свет по логарифмическому принципу. Проще говоря, нам легко заметить разницу между 100 и 1000 нит, а вот различие между 5000 и 10 000 нит в жизни не столь выраженное, как может показаться на бумаге. Из-за физиологического порога светочувствительных клеток глаза, на практике экран-рекордсмен будет выглядеть примерно так же, как дисплеи iPhone 17 Pro Max или Pixel 10 Pro XL.

Специалисты отмечают, что нам сейчас нужны не абстрактные цифры, которые красиво выглядят на презентациях, а более энергоэффективные матрицы. Инженеры трудятся и над более практичными инновациями, включая улучшенные транзисторные слои для OLED-панелей, которые снижают сопротивление, уменьшают нагрев и позволяют удерживать высокую яркость под солнцем без стремительной разрядки аккумулятора.

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