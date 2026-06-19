Смартфони з потужним процесором удвічі дешевше флагманів: топ-3 моделі 2026 року

У 2026 році буває складно знайти швидкі телефони середнього класу. Розповідаємо про недооцінені моделі, які вражають співвідношенням ціни та продуктивності.

Фокус підготував добірку з трьох моделей на базі чипсета Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Це потужне рішення 2025 року оснащене одним головним ядром Cortex-X4 з частотою до 3,21 ГГц і сімома ядрами Cortex-A720 (три працюють на частоті 3,0 ГГц, два — на 2,8 ГГц і два — на 2,02 ГГц), а за графіку відповідає відеоприскорювач Adreno 825 з частотою 1150 МГц.

Простіше кажучи, ви отримуєте продуктивність, близьку до флагманської, за порівняно невеликі гроші. Ось актуальні смартфони з цим процесором, відсортовані за зростанням ціни.

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro має 6,8-дюймовий екран LTPS AMOLED з роздільною здатністю 2800x1280 пікселів, 10-бітною глибиною кольору та частотою оновлення 120 Гц. Дисплей підтримує частоту опитування сенсора 240 Гц (для чутливості в іграх) і досягає пікової яскравості 1600 ніт. На задній панелі розташована базова подвійна камера з основним 50-мегапіксельним сенсором з оптичною стабілізацією та додатковим 2-мегапіксельним монохромним датчиком. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп.

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Oppo K13 Turbo Pro вирізняється цікавим дизайном із вбудованим охолоджувачем Фото: gsmarena.com

Головною особливістю K13 Turbo Pro стала ємний акумулятор на 7000 мА·год із підтримкою 80-ватної швидкої зарядки. Для охолодження процесора Snapdragon 8s Gen 4 під час максимальних навантажень у корпус вбудовано кулер. За результатами тестування, телефон демонструє стабільні показники FPS в іграх. Гаджет захищений від води відповідно до суворих стандартів IPX8/IPX9, що дозволяє безпечно занурювати його на глибину до двох метрів.

Результати тестів:

AnTuTu 10 — 1 983 048;

Geekbench 6 — 2128 (одноядерний), 6611 (багатоядерний).

Ціна в Україні:

OPPO K13 Turbo Pro 12/256 ГБ — від 15 889 грн

OPPO K13 Turbo Pro 12/512 ГБ — від 21 850 грн

POCO F7

Смартфон POCO F7 оснащений 6,83-дюймовою AMOLED-матрицею з роздільною здатністю 2772x1280 пікселів. Панель підтримує 12-бітну глибину кольору, ШІМ 3840 Гц, технологію Dolby Vision і частоту оновлення 120 Гц, а її пікова яскравість сягає 3200 ніт. Блок камер складається з 50-мегапіксельного основного сенсора з OIS та 8-мегапіксельного надширококутного модуля. Пристрій отримав металеву рамку, скляну задню панель, а також захист від пилу та вологи за стандартом IP68.

Дисплей POCO F7 Фото: gsmarena.com

За автономність відповідає акумулятор ємністю 6500 мА·год, який заряджається від адаптера Xiaomi HyperCharge потужністю до 90 Вт (продається окремо). З коробки встановлено прошивку HyperOS 2 на базі ОС Android 15 — виробник обіцяє 4 великі оновлення системи (HyperOS 3 та Android 16 вже доступні), все працює дуже плавно та швидко, зокрема завдяки накопичувачу стандарту UFS 4.1. Виробник також обіцяє шість років актуальних патчів безпеки з моменту випуску.

Ми тестували POCO F7 у редакції й можемо сказати, що цей гаджет справді досить швидкий і не надто нагрівається під час ігор. Камери тут досить посередні, але основна справляється зі своїм завданням, особливо з портом Gcam. Автономність просто хороша, але не видатна, незважаючи на ємність акумулятора.

Результати тестів:

AnTuTu 10 — 2 024 751;

Geekbench 6 — 2062 (одноядерний), 6402 (багатоядерний).

Ціна в Україні:

POCO F7 12/256 ГБ — від 20 949 грн

POCO F7 12/512 ГБ — від 21 949 грн

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 вирізняється екраном із високою частотою оновлення — до 165 Гц. На практиці її можна помітити хіба що в деяких іграх, а в інтерфейсі та додатках для економії енергії використовується частота 120 Гц. Тут встановлено 6,78-дюймову AMOLED-панель (10 біт, ШІМ 3840 Гц) з роздільною здатністю 2772x1272 пікселів і піковою яскравістю 3600 ніт. Фотоможливості пристрою представлені основним модулем на 50 Мп з оптичною стабілізацією та ширококутною камерою на 8 Мп. Типовий набір для субфлагмана, в якому камери залишилися на другому плані після продуктивності. Для селфі передбачено 32-мегапіксельний датчик.

OnePlus Nord 6: новий субфлагман у лінійці бренду Фото: gsmarena.com

Корпус сертифікований за стандартом міцності MIL-STD-810H та захищений від води відповідно до стандартів IP68/IP69K. На українському ринку пристрій постачається з акумулятором на 7500 мА·год, який підтримує швидку дротову зарядку потужністю 80 Вт та технологію реверсивного живлення. OnePlus Nord 6 — новинка, тому працює під управлінням ОС Android 16 з оболонкою OxygenOS 16.

Загалом це чудовий смартфон, у якому акцент зроблено на швидкості роботи та акумуляторі, і який водночас вирізняється якістю збірки. У цьому ціновому сегменті важко знайти аналоги, які могли б змагатися з Nord 6 за чистою потужністю.

Результати тестів:

AnTuTu 11 — 2 445 217 (результат завжди вищий у новій версії тесту; результатів 10-ї версії ми не знайшли. Але загалом продуктивність на тому ж рівні, що й у інших учасників списку).

Geekbench 6 — 2149 (single-core), 7081 (multi-core).

Ціна в Україні:

OnePlus Nord 6 5G 12/512 ГБ — від 23 570 грн

Раніше повідомлялося про дешевші смартфони з чудовим процесором. Йдеться про моделі на базі Snapdragon 8 Gen 3 — цей чіп належить приблизно до того ж класу, що й Snapdragon 8s Gen 4, але є дещо потужнішим у плані графіки.

Також "Фокус" писав про найкращі ігрові смартфони 2026 року.