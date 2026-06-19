Смартфоны c мощным процессором вдвое дешевле флагманов: топ-3 модели 2026 года

Быстрые телефоны, принадлежащие к среднему классу, бывает сложно найти в 2026 году. Рассказываем о недооцененных вариантах, удивляющих соотношением цены и производительности.

Фокус подготовил подборку из трех моделей на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Это мощное решение 2025 года оснащается одним главным ядром Cortex-X4 с частотой до 3,21 ГГц и семью ядрами Cortex-A720 (три работают на 3,0 ГГц, два на 2,8 ГГц и два на 2,02 ГГц), а за графику отвечает видеоускоритель Adreno 825 с частотой 1150 МГц.

Проще говоря, вы получаете скорость, близкую к флагманской, за сравнительно небольшие деньги. Вот актуальные смартфоны с этим процессором, отсортированные в порядке возрастания цены.

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro имеет 6,8-дюймовым экран LTPS AMOLED с разрешением 2800x1280 пикселей, 10-битной глубиной цвета и частотой обновления 120 Гц. Дисплей поддерживает частоту опроса сенсора 240 Гц (для чувствительности в играх) и достигает пиковой яркости в 1600 нит. Задняя панель содержит базовую двойную камеру с основным 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией и дополнительным 2-мегапиксельным монохромным датчиком. Фронталка получила разрешение 16 Мп.

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Oppo K13 Turbo Pro выделяется интересным дизайном во встроенным кулером Фото: gsmarena.com

Главной особенностью K13 Turbo Pro. стала емкая батарея на 7000 мАч с поддержкой 80-ваттной быстрой зарядки. Для охлаждения процессора Snapdragon 8s Gen 4 при максимальных нагрузках в корпус встроен кулер. Телефон, согласно тестированию, демонстрирует стабильные показатели FPS в играх. Гаджет защищен от воды по строгим стандартам IPX8/IPX9, что позволяет безопасно погружать его на глубину до двух метров.

Результаты бенчмарков:

AnTuTu 10 — 1 983 048;

Geekbench 6 — 2128 (single-core), 6611 (multi-core).

Цена в Украине:

OPPO K13 Turbo Pro 12/256GB — от 15 889 грн

OPPO K13 Turbo Pro 12/512GB — от 21 850 грн

POCO F7

Смартфон POCO F7 предлагает 6,83-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением 2772x1280 пикселей. Панель поддерживает 12-битную глубину цвета, ШИМ 3840 Гц, технологию Dolby Vision и частоту обновления 120 Гц, а ее пиковая яркость достигает 3200 нит. Блок камер состоит из 50-мегапиксельного основного сенсора с OIS и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля. Аппарат получил металлическую рамку, стеклянную заднюю панель, а также защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.

Дисплей POCO F7 Фото: gsmarena.com

За автономность отвечает аккумулятор на 6500 мАч, который заряжается от адаптера Xiaomi HyperCharge мощностью до 90 Вт (продается отдельно). Из коробки предустановлена прошивка HyperOS 2 на базе ОС Android 15 — производитель обещает 4 крупных обновления системы (HyperOS 3 и Android 16 уже доступна), все работает весьма плавно и быстро в том числе благодаря накопителю стандарта UFS 4.1. Производитель также обещает шесть лет актуальных патчей безопасности с момента релиза.

Мы тестировали POCO F7 в редакции и можем сказать, что гаджет действительно весьма шустрый и не сильно подвержен нагреву в играх. Камеры здесь довольно средние, но основная со своей задачей справляется, особенно с портом Gcam. Автономность просто хорошая, но не выдающаяся, несмотря на емкость АКБ.

Результаты бенчмарков:

AnTuTu 10 — 2 024 751;

Geekbench 6 — 2062 (single-core), 6402 (multi-core).

Цена в Украине:

POCO F7 12/256GB — от 20 949 грн

POCO F7 12/512GB — от 21 949 грн

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 выделяется экраном с высокой частотой обновления до 165 Гц. На практике увидеть ее можно разве что в некоторых играх, а так, в интерфейсе и приложениях для экономии энергии задействуются 120 Гц. Здесь установлена 6,78-дюймовая AMOLED-панель (10 бит, ШИМ 3840 Гц) с разрешением 2772x1272 пикселей и пиковой яркостью 3600 нит. Фотовозможности устройства представлены основным модулем на 50 Мп с оптической стабилизацией и широкоугольной камерой на 8 Мп. Типичный набор субфлагмана, в котором камеры остались на втором плане после производительности. Для селфи предусмотрен 32-мегапиксельный датчик.

OnePlus Nord 6: свежий субфлагман в линейке бренда Фото: gsmarena.com

Корпус сертифицирован по стандарту прочности MIL-STD-810H и защищен от воды по протоколам IP68/IP69K. На украинском рынке аппарат поставляется с батареей на 7500 мАч, которая поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и технологию реверсивного питания. OnePlus Nord 6 — новинка, поэтому работает под управлением ОС Android 16 с оболочкой OxygenOS 16.

В целом это отличный смартфон с упором на быстродействие и аккумулятор, который в то же время выделяется качеством сборки. в этом ценовом сегменте сложно найти аналоги, которые могли бы тягаться по чистой мощи с Nord 6.

Результаты бенчмарков:

AnTuTu 11 — 2 445 217 (результат всегда выше в новой версии теста, прогон 10-й мы не нашли. Но в целом производительность на том же уровне, что и других участников списка).

Geekbench 6 — 2149 (single-core), 7081 (multi-core).

Цена в Украине:

OnePlus Nord 6 5G 12/512GB — от 23 570 грн

Ранее сообщалось про более дешевые смартфоны с отличным процессором. Речь идет про модели на базе Snapdragon 8 Gen 3 — чип находится примерно в той же лиге, что и Snapdragon 8s Gen 4, но чуть мощнее по части графики.

Также Фокус писал про лучшие игровые смартфоны 2026 года.