Кондиціонери без зовнішнього блоку на акумуляторах: як вони працюють, скільки коштують (фото)

Фокус підібрав три моделі кондиціонерів з акумуляторами, які можна придбати на українському ринку: Xiaomi Microhoo MH01R, Arctic Air Ultra та Noveen MAC330.

В Україні проблема з перебоями у постачанні електроенергії стоїть дуже гостро, а тому мешканці міст потребують систем, що працюють на акумуляторах, щоб хоч якось впоратися зі спекою. У цьому огляді Фокус розповість про кондиціонери з функцією обігріву, які працюють на накопиченій енергії. Вони стануть у нагоді українцям не тільки влітку, а й взимку.

Кондиціонери без зовнішнього блоку: принципи роботи

Під такими кондиціонерами слід розуміти мобільні випарні охолоджувачі. Вони поділяються на два типи. Одні забезпечують так зване випарне охолодження, а інші — компресорне.

У першому випадку повітря проходить через вологий фільтр, вода випаровується, забираючи тепло з навколишнього повітря, внаслідок чого температура знижується, а повітря зволожується. У другому випадку пристрій працює так само, як і звичайний кондиціонер, просто без зовнішнього блоку. Усі необхідні компоненти містяться в одному єдиному блоці. Такі моделі потужніші, але важчі й потребують відведення гарячого повітря через гнучкий шланг.

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Портативні кондиціонери з акумуляторами працюють за принципом випаровування, оскільки цей принцип є менш енергоємним і краще підходить для автономної роботи.

Моделі кондиціонерів, що працюють від акумуляторів

Фокус підібрав три моделі кондиціонерів, оснащених акумуляторами, які можна придбати на українському ринку.

Xiaomi Microhoo MH01R

Кондиціонер Xiaomi Microhoo Personal Air Conditioning Fan Фото: скриншот

Xiaomi Microhoo Personal Air Conditioning Fan оснащений вбудованим акумулятором, тож його можна розмістити де завгодно. Пристрій забезпечує локальне охолодження за рахунок випаровування води: у резервуар можна налити холодну воду або додати кубики льоду — так ефект буде помітнішим. Важливо розуміти: прилад не призначений для охолодження всієї кімнати, він створює комфортну зону безпосередньо поруч із користувачем. Змінних картриджів немає — достатньо промивати фільтр і резервуар приблизно раз на тиждень.

Характеристики Xiaomi Microhoo MH01R:

Розміри: 175 × 170 × 210 мм.

Вага: 1,1 кг.

Ємність резервуара для води: 750 мл.

Живлення: USB Type‑C (5 В / 2 А), сумісний з портативним зарядним пристроєм, ноутбуком або мережевим адаптером.

Акумулятор: вбудований, 4000–5000 мА·год — вистачає на 4–8 год роботи.

Режими: 3 швидкості повітряного потоку.

Рівень шуму: 35–45 дБ.

Особливості: LED-підсвічування, решітка для регулювання напрямку потоку, захист від роботи без води.

Ціна: 2500–3200 грн.

Arctic Air Ultra

Кондиціонер Arctic Air Ultra Фото: Arctic

Цей компактний випарний охолоджувач — один із найпопулярніших у своєму ціновому сегменті. Цю модель часто обирають за простоту та мінімалістичний дизайн. Вона дуже легка, працює від портативного зарядного пристрою. Однак охолоджує повітря лише поруч із користувачем — для приміщень не підходить. Кондиціонер можна встановити на робочому столі або на тумбочці біля ліжка.

Характеристики Arctic Air Ultra:

Розміри: 17 × 17 × 17 см.

Вага: близько 1 кг.

Ємність резервуара для води: 0,7 л.

Живлення: від USB (5 В), можна підключити до портативного зарядного пристрою.

Час роботи: до 8 год (залежить від режиму та рівня води).

Режими: 3 швидкості вентилятора + функція зволоження.

Рівень шуму: близько 30–45 дБ.

Особливості: LED-підсвічування, фільтр для очищення повітря.

Ціна: 500 грн.

Noveen MAC330

Портативний кондиціонер Noveen MAC330 Фото: Noveen

Міні-кондиціонер забезпечує користувачам охолодження, зволоження та очищення повітря. У резервуар можна налити холодну воду або покласти кубики льоду, тоді охолоджувальний ефект буде сильнішим. Пристрій не здатний повноцінно охолодити кімнату, застосовується лише локально.

Характеристики Noveen MAC330:

Розміри: 165 × 165 × 145 мм.

Вага: 0,8 кг.

Ємність резервуара для води: 700 мл.

Живлення: від USB (5 В, 1,2 А) — можна підключити до портативного зарядного пристрою, ноутбука або мережевого адаптера.

Час роботи: до 12 год на низькій швидкості, до 9 год на середній, до 8 год на високій.

Потужність: 7 Вт.

Режими: 3 швидкості вентилятора, регулювання напрямку повітряного потоку, LED-підсвічування.

Рівень шуму: 30–40 дБ.

Особливості: знімний фільтр для очищення повітря, кнопкове керування, візуальна індикація режимів.

Ціна: до 900 грн

Що варто знати перед покупкою

Обираючи портативний кондиціонер на акумуляторі, варто врахувати кілька нюансів:

Тип охолодження. Випарні моделі добре працюють у сухому кліматі, але в умовах високої вологості їхня ефективність помітно знижується. Автономність. Якщо вам важливо, щоб пристрій працював без розетки, обирайте моделі з підтримкою USB і заздалегідь подбайте про відповідний зовнішній акумулятор. Площа охолодження. Такі кондиціонери розраховані на локальне охолодження — вони створюють комфортну зону навколо людини, але не охолоджують всю кімнату. Обслуговування. Резервуар для води потрібно регулярно наповнювати та чистити, щоб уникнути появи цвілі та неприємного запаху.

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