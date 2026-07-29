Найкращі смартфони липня 2026 року: топ-3 новинки від Samsung, Xiaomi та Huawei (фото)

Липень 2026 року порадував цікавими новинками: від флагманських фотокамер до 7-дюймових бюджетних моделей з тривалим часом роботи.

Фокус підібрав три найцікавіші смартфони, що вийшли на ринок цього місяця.

HUAWEI Pura 90s Pro Max

Смартфон оснащений 6,9-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2880×1308 пікселів, адаптивною частотою оновлення 1–120 Гц та високочастотним ШІМ-затемненням. За продуктивність відповідає фірмовий 5-нанометровий чіпсет Kirin 9030S з 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті під керуванням EMUI 16.0. Акумулятор ємністю 6000 мА·год підтримує 100-ватну дротову та 80-ватну бездротову зарядку. Корпус захищений за екстремальними стандартами IP68/IP69 (витримує не тільки занурення, але й струмені гарячої води під тиском), а набір інтерфейсів включає Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink 2.0 та ІЧ-порт.

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HUAWEI Pura 90s Pro Max також має виразний дизайн Фото: gsmarena.com

Думка експерта: HUAWEI випустила найпотужніший камерофон, який вирізняється вражаючим 200-мегапіксельним перископічним телеоб'єктивом (сенсор 1/1,28″) з 4-кратним оптичним зумом і функцією телемакро, що працює в комплексі з основним 50-Мп модулем із змінною діафрагмою (f/1,4–4,0). З мінусів: вага в 230,5 грама дещо завелика, а процесор Kirin 9030S — далеко не флагманський, а лише середній за швидкодією. Хоча пристрій і справляється з повсякденними завданнями, SoC значно поступається топовим чіпам Qualcomm.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Внутрішній гнучкий 7,6-дюймовий екран AMOLED 2X з роздільною здатністю 2448×1848 пікселів має пропорції 4:3, а зовнішній дисплей діагоналлю 5,5 дюйма (2392×1248 пікселів) має формат 16:10. Телефон побудований на 3-нм чіпі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy з 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем до 1 ТБ під керуванням Android 17 з One UI 9. Корпус товщиною 4,5 мм у розкладеному вигляді захищений від води за стандартом IP48 і важить 201 грам. Камери представлені двома 50-мегапіксельними сенсорами (основний з OIS та ультраширококутний), а акумулятор ємністю 4800 мА·год підтримує зарядку потужністю 45 Вт.

Samsung Galaxy Z Fold8 Фото: Phone Arena

Думка експерта: Samsung реалізувала вдалий форм-фактор у новому складаному смартфоні лінійки Z Fold. Внутрішній планшетний дисплей із співвідношенням сторін 4:3 зручний для роботи з документами, таблицями та перегляду відео без величезних чорних смуг, а зовнішній екран у форматі 16:10 дозволяє зручно користуватися пристроєм у складеному стані. Серед недоліків — скромний для 2026 року акумулятор на 4800 мА·год та модулі камер, що перейшли з попереднього покоління без істотних змін.

Xiaomi Redmi Note 17

Телефон оснащений 7-дюймовим OLED-екраном із роздільною здатністю 2396×1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та склом Gorilla Glass 7i. У пристрої використовується 4-нм процесор початкового рівня Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 у поєднанні з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 2.2 на 128/256 ГБ з підтримкою карт MicroSD. Головна особливість моделі — ємний акумулятор на 8000 мА·год із 45-ватним швидким заряджанням та реверсивним заряджанням на 22,5 Вт. Модель оснащена основною 50-мегапіксельною камерою, сканером відбитків пальців під екраном та захистом від бризок за стандартом IP65. Встановлено прошивку HyperOS 3 на базі ОС Android 16.

Xiaomi Redmi Note 17 Фото: gsmarena.com

Думка експерта: Відмінна автономність, великий дисплей, але решта характеристик не вражає — подорожчання пам’яті змушує виробника економити на апаратній частині. На китайському ринку модель вийшла під назвою Redmi Note 17, а на світовому ринку незабаром з'явиться під назвою Poco M8 Power. Для активних користувачів і поціновувачів великих екранів для перегляду контенту цей пристрій стане непоганим варіантом.

Раніше повідомлялося, що Samsung тестує One UI 9.0 на базі Android 17 для 49 моделей.