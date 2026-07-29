Недорогий смартфон з акумулятором на 8000 мА·год: дата виходу та характеристики Poco M8 Power

Компанія Poco підтвердила дату презентації смартфона Poco M8 Power. Новинка вирізняється акумулятором ємністю 8000 мА·год, який забезпечує до трьох днів роботи від одного заряду.

Цей смартфон дебютує в Індії 4 серпня 2026 року і стане ребрендинговою версією моделі Redmi Note 17, повідомляє GSMArena.

Очікувані характеристики Poco M8 Power

Дисплей: 7", OLED, 2396×1080 пікселів, частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість до 1800 ніт, захисне скло Gorilla Glass 7i.

7", OLED, 2396×1080 пікселів, частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість до 1800 ніт, захисне скло Gorilla Glass 7i. Процесор: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (4 нм).

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (4 нм). Пам'ять: 6 або 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), накопичувач на 128 або 256 ГБ (UFS 2.2), підтримка карт MicroSD.

6 або 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), накопичувач на 128 або 256 ГБ (UFS 2.2), підтримка карт MicroSD. Камери: основна 50 Мп (f/1,8, PDAF); фронтальна 8 Мп (f/2,0).

основна 50 Мп (f/1,8, PDAF); фронтальна 8 Мп (f/2,0). Акумулятор: 8000 мА·год (кремній-вуглецевий), швидка зарядка 45 Вт, зворотна дротова зарядка 22,5 Вт.

8000 мА·год (кремній-вуглецевий), швидка зарядка 45 Вт, зворотна дротова зарядка 22,5 Вт. Корпус та оснащення: текстурована задня панель оранжевого кольору, захист від пилу та бризок IP65, стереодинаміки з Dolby Atmos, оптичний сканер відбитків пальців під екраном, ІЧ-порт, NFC.

текстурована задня панель оранжевого кольору, захист від пилу та бризок IP65, стереодинаміки з Dolby Atmos, оптичний сканер відбитків пальців під екраном, ІЧ-порт, NFC. ПЗ: Android 16 з оболонкою HyperOS 3.

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Офіційний тизер Poco M8 Power 5G Фото: POCO

Акумулятор, що витримує три дні, та яскравий дизайн

Головною перевагою Poco M8 Power є поєднання величезного акумулятора на 8000 мА·год та енергоефективного 4-нанометрового процесора Snapdragon 4 Gen 4. За заявою виробника, автономності пристрою вистачає на 3 дні повноцінного використання без підзарядки. Смартфон також підтримує реверсивну дротову зарядку потужністю 22,5 Вт, що дозволяє використовувати його як зовнішній акумулятор для інших гаджетів.

Смартфон отримає 7-дюймовий OLED-екран із мінімальними рамками, який підходить для ігор та перегляду відеоконтенту. Зовні пристрій вирізняється яскравою помаранчевою задньою панеллю з рифленою фактурою та оновленим модулем основної 50-мегапіксельної камери. Офіційний старт продажів в Індії на платформі Flipkart заплановано одразу після презентації 4 серпня.

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