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Недорогий смартфон з акумулятором на 8000 мА·год: дата виходу та характеристики Poco M8 Power

Смартфон Xiaomi Redmi Note 17
Xiaomi Redmi Note 17 (ілюстративне фото) | Фото: Xiaomi

Компанія Poco підтвердила дату презентації смартфона Poco M8 Power. Новинка вирізняється акумулятором ємністю 8000 мА·год, який забезпечує до трьох днів роботи від одного заряду.

Цей смартфон дебютує в Індії 4 серпня 2026 року і стане ребрендинговою версією моделі Redmi Note 17, повідомляє GSMArena.

Очікувані характеристики Poco M8 Power

  • Дисплей: 7", OLED, 2396×1080 пікселів, частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість до 1800 ніт, захисне скло Gorilla Glass 7i.
  • Процесор: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (4 нм).
  • Пам'ять: 6 або 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), накопичувач на 128 або 256 ГБ (UFS 2.2), підтримка карт MicroSD.
  • Камери: основна 50 Мп (f/1,8, PDAF); фронтальна 8 Мп (f/2,0).
  • Акумулятор: 8000 мА·год (кремній-вуглецевий), швидка зарядка 45 Вт, зворотна дротова зарядка 22,5 Вт.
  • Корпус та оснащення: текстурована задня панель оранжевого кольору, захист від пилу та бризок IP65, стереодинаміки з Dolby Atmos, оптичний сканер відбитків пальців під екраном, ІЧ-порт, NFC.
  • ПЗ: Android 16 з оболонкою HyperOS 3.
Відео дня
Смартфон Poco M8 Power 5G: дата виходу, технічні характеристики
Офіційний тизер Poco M8 Power 5G
Фото: POCO

Акумулятор, що витримує три дні, та яскравий дизайн

Головною перевагою Poco M8 Power є поєднання величезного акумулятора на 8000 мА·год та енергоефективного 4-нанометрового процесора Snapdragon 4 Gen 4. За заявою виробника, автономності пристрою вистачає на 3 дні повноцінного використання без підзарядки. Смартфон також підтримує реверсивну дротову зарядку потужністю 22,5 Вт, що дозволяє використовувати його як зовнішній акумулятор для інших гаджетів.

Смартфон отримає 7-дюймовий OLED-екран із мінімальними рамками, який підходить для ігор та перегляду відеоконтенту. Зовні пристрій вирізняється яскравою помаранчевою задньою панеллю з рифленою фактурою та оновленим модулем основної 50-мегапіксельної камери. Офіційний старт продажів в Індії на платформі Flipkart заплановано одразу після презентації 4 серпня.

Раніше повідомлялося, що зараз у продажу є чудовий бюджетний смартфон Redmi Note 15 Pro 4G з акумулятором на 6500 мА·год і камерою на 200 Мп. У новому огляді ділимося всіма подробицями.

Також "Фокус" писав про рейтинг найкращих компактних смартфонів 2026 року, до якого увійшли моделі від Apple, Samsung, Xiaomi та Google.