Недорогой смартфон c аккумулятором 8000 мАч: дата выхода и характеристики Poco M8 Power

Poco подтвердила дату презентации смартфона Poco M8 Power. Новинка выделяется аккумулятором емкостью 8000 мАч, обеспечивающим до трех дней работы от одного заряда.

Аппарат дебютирует в Индии 4 августа 2026 года и станет ребрендингом модели Redmi Note 17, сообщает GSMArena.

Ожидаемые характеристики Poco M8 Power

Дисплей: 7", OLED, 2396x1080 пикселей, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость до 1800 нит, защитное стекло Gorilla Glass 7i.

7", OLED, 2396x1080 пикселей, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость до 1800 нит, защитное стекло Gorilla Glass 7i. Процессор: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (4 нм).

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (4 нм). Память: 6 или 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), накопитель на 128 или 256 ГБ (UFS 2.2), поддержка карт MicroSD.

6 или 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), накопитель на 128 или 256 ГБ (UFS 2.2), поддержка карт MicroSD. Камеры: основная 50 Мп (f/1.8, PDAF); фронтальная 8 Мп (f/2.0).

основная 50 Мп (f/1.8, PDAF); фронтальная 8 Мп (f/2.0). Батарея: 8000 мАч (кремний-углеродная), быстрая зарядка 45 Вт, обратная проводная зарядка 22,5 Вт.

8000 мАч (кремний-углеродная), быстрая зарядка 45 Вт, обратная проводная зарядка 22,5 Вт. Корпус и оснащение: текстурированная задняя панель в оранжевом цвете, защита от пыли и брызг IP65, стереодинамики с Dolby Atmos, оптический сканер отпечатков под экраном, ИК-порт, NFC.

текстурированная задняя панель в оранжевом цвете, защита от пыли и брызг IP65, стереодинамики с Dolby Atmos, оптический сканер отпечатков под экраном, ИК-порт, NFC. ПО: Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

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Официальный тизер Poco M8 Power 5G Фото: POCO

Батарея на три дня и яркий дизайн

Главным козырем Poco M8 Power выступает комбинация огромного аккумулятора на 8000 мАч и энергоэффективного 4-нанометрового процессора Snapdragon 4 Gen 4. По заявлению производителя, автономности устройства хватает на 3 дня полноценного использования без подзарядки. Смартфон также поддерживает реверсивную проводную зарядку мощностью 22,5 Вт, что позволяет использовать его как повербанк для других гаджетов.

Телефон получит 7-дюймовый OLED-экран с минимальными рамками, подходящий для игр и просмотра видеоконтента. Внешне аппарат выделяется яркой оранжевой спинкой с рифленой фактурой и обновленным блоком основной 50-мегапиксельной камеры. Официальный старт продаж в Индии на площадке Flipkart намечен сразу после презентации 4 августа.

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