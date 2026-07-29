Недорогой смартфон c аккумулятором 8000 мАч: дата выхода и характеристики Poco M8 Power
Poco подтвердила дату презентации смартфона Poco M8 Power. Новинка выделяется аккумулятором емкостью 8000 мАч, обеспечивающим до трех дней работы от одного заряда.
Аппарат дебютирует в Индии 4 августа 2026 года и станет ребрендингом модели Redmi Note 17, сообщает GSMArena.
Ожидаемые характеристики Poco M8 Power
- Дисплей: 7", OLED, 2396x1080 пикселей, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость до 1800 нит, защитное стекло Gorilla Glass 7i.
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (4 нм).
- Память: 6 или 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), накопитель на 128 или 256 ГБ (UFS 2.2), поддержка карт MicroSD.
- Камеры: основная 50 Мп (f/1.8, PDAF); фронтальная 8 Мп (f/2.0).
- Батарея: 8000 мАч (кремний-углеродная), быстрая зарядка 45 Вт, обратная проводная зарядка 22,5 Вт.
- Корпус и оснащение: текстурированная задняя панель в оранжевом цвете, защита от пыли и брызг IP65, стереодинамики с Dolby Atmos, оптический сканер отпечатков под экраном, ИК-порт, NFC.
- ПО: Android 16 с оболочкой HyperOS 3.
Батарея на три дня и яркий дизайн
Главным козырем Poco M8 Power выступает комбинация огромного аккумулятора на 8000 мАч и энергоэффективного 4-нанометрового процессора Snapdragon 4 Gen 4. По заявлению производителя, автономности устройства хватает на 3 дня полноценного использования без подзарядки. Смартфон также поддерживает реверсивную проводную зарядку мощностью 22,5 Вт, что позволяет использовать его как повербанк для других гаджетов.
Телефон получит 7-дюймовый OLED-экран с минимальными рамками, подходящий для игр и просмотра видеоконтента. Внешне аппарат выделяется яркой оранжевой спинкой с рифленой фактурой и обновленным блоком основной 50-мегапиксельной камеры. Официальный старт продаж в Индии на площадке Flipkart намечен сразу после презентации 4 августа.
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