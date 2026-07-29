Лучшие телефоны июля 2026 года: топ-3 новинки Samsung, Xiaomi, Huawei (фото)

Июль 2026 года порадовал интересными новинками: от фотофлагманов до 7-дюймовых долгоиграющих бюджетников.

Фокус собрал три самых интересных смартфона уходящего месяца.

HUAWEI Pura 90s Pro Max

Смартфон оснащен 6,9-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2880×1308 точек, адаптивной частотой 1–120 Гц и высокочастотным ШИМ-затемнением. За производительность отвечает фирменный 5-нанометровый чипсет Kirin 9030S с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти под управлением EMUI 16.0. АКБ емкостью 6000 мА·ч поддерживает 100-ваттную проводную и 80-ваттную беспроводную зарядку. Корпус защищен по экстремальным стандартам IP68/IP69 (выдерживает не только погружение, но и струи горячей воды под давлением), а набор интерфейсов включает Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink 2.0 и ИК-порт.

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HUAWEI Pura 90s Pro Max также имеет выразительный дизайн Фото: gsmarena.com

Мнение эксперта: HUAWEI выпустила ультимативный камерофон, который выделяется внушительным 200-Мп перископическим телеобъективом (сенсор 1/1.28″) с 4-кратным оптическим зумом и функцией телемакро, работающий в связке с главным 50-Мп модулем с переменной диафрагмой (f/1.4–4.0). Из минусов: вес в 230,5 грамма великоват, а процессор Kirin 9030S — далеко не флагманский, а лишь средний по быстродействию. Пусть решение и справляется с повседневными задачами, SoC сильно уступает топовым чипам Qualcomm.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Внутренний гибкий 7,6-дюймовый AMOLED 2Х экран с разрешением 2448×1848 точек получил пропорции 4:3, а внешний дисплей диагональю 5,5 дюйма (2392×1248 пикселей) имеет формат 16:10. Телефон построен на 3-нм чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy с 12 или 16 ГБ ОЗУ и накопителем до 1 ТБ под управлением Android 17 с One UI 9. Корпус толщиной 4,5 мм в раскрытом виде защищен от воды по стандарту IP48 и весит 201 грамм. Камеры представлены двумя 50 Мп сенсорами (основной с OIS и ультраширокоугольный), а батарея емкостью 4800 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт.

Samsung Galaxy Z Fold8 Фото: Phone Arena

Мнение эксперта: Samsung внедрила удачный форм-фактор в новом складном смартфоне линейки Z Fold. Внутренний планшетный дисплей 4:3 удобен для документов, таблиц и просмотра видео без гигантских черных полос, а внешним экраном формата 16:10 удобно пользоваться устройством в сложенном виде. Из недостатков — скромный для 2026 года аккумулятор на 4800 мА·ч и модули камер, перекочевавшие из прошлого поколения без существенных изменений.

Xiaomi Redmi Note 17

Телефон оборудован 7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2396×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 7i. Используется 4-нм процессор начального уровня Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 в сочетании с 6 или 8 ГБ оперативки и накопителем UFS 2.2 на 128/256 ГБ с поддержкой карт MicroSD. Главная фишка модели — емкий аккумулятор на 8000 мА·ч с 45-ваттной быстрой зарядкой и реверсивной на 22,5 Вт. Модель оснащена основной 50 Мп камерой, сканером отпечатков под экраном, защитой от брызг IP65. Предустановлена прошивка HyperOS 3 на базе ОС Android 16.

Xiaomi Redmi Note 17 Фото: gsmarena.com

Мнение эксперта: Отличная автономность, большой дисплей, но остальное наполнение не впечатляет — подорожание памяти вынуждает производителя экономить на железе. На китайском рынке модель вышла как Redmi Note 17, а на глобальном скоро появится под названием Poco M8 Power. Для активных пользователей и ценителей больших экранов для потребления контента аппарат станет неплохим вариантом.

Ранее сообщалось, что Samsung тестирует One UI 9.0 на базе Android 17 для 49 моделей.