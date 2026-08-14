Телевізор Samsung за 250 доларів кращий за Amazon, який коштує на 100 доларів дорожче (фото)

Експерт порівняв моделі Samsung U8000H та Amazon Ember 4-Series, переглянувши на них три фільми у форматі UHD Blu-ray.

Чи можна купити гідний телевізор дешевше за 500 доларів? Як не дивно — так. Видання Tom's Guide протестувало Samsung U8000H та Amazon Ember 4-Series, які продаються за ціною від 247 доларів.

Фахівець переглянув три фільми на 4K Blu-ray у режимі Filmmaker: "Фільм Super Mario Galaxy" (2026), "Бетмен" (2022) та "Топ Ган: Меверік" (2022). Для тесту було використано HDMI-спліттер, щоб на обидва телевізори надходив однаковий сигнал. Тестувальник встановив максимальну яскравість на телевізорі Samsung, а на Amazon — 50% (оскільки 100% давали занадто яскраве зображення).

Далі на фото зліва буде видно екран Samsung U8000H, а праворуч — Amazon Ember 4-Series.

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Телевізори Samsung U8000H та Amazon Ember 4-Series Фото: Tom's Guide

Загалом, ані Ember 4-Series, ані U8000H не справили на експерта особливого враження, проте у Samsung передача кольорів була точнішою. Синє небо на екрані Samsung виглядало більш насиченим, а яскравість у світлих ділянках розподілялася рівномірніше.

Рівномірність підсвічування виявилася серйозною проблемою для Ember 4-Series: світлі ділянки були погано локалізовані, і світло "розтікалося" по зображенню. Яскраві елементи часто засвічували темні зони.

Телевізори Samsung U8000H та Amazon Ember 4-Series Фото: Tom's Guide

"Бетмен" — неймовірно похмурий фільм, що може стати серйозним випробуванням для бюджетних моделей. Тестувальник побоювався, що обидва телевізори не впораються з відтворенням контрасту та рівня чорного, — і мав рацію.

Amazon Fire TV 4-Series надмірно компенсує похмуру кольорову гаму, надаючи шкірі рожеватого відтінку та допускаючи "засвічення" (проникнення світла) у затінені ділянки. Samsung не настільки насичений за кольорами, як хотілося б, зате краще відображає чорний колір.

Який телевізор вартістю менше 500 доларів варто купити

Ціна Samsung U8000H починається від 247 доларів за 43-дюймову модель (саме її тестували). Для порівняння: модель Amazon Ember 4-Series 2025 року з діагоналлю 43 дюйми коштує 329 доларів.

З огляду на ціну та якість зображення, тестувальник обрав би Samsung U8000H, оскільки конкуренція тут невелика. Йому сподобалося, як Samsung регулює яскравість і передає кольори. Хоча телевізор Amazon має цікаві функції Alexa, вони не варті додаткових витрат, запевняє експерт.

"Гадаю, краще заощадити й купити Samsung. На решту грошей можна навіть придбати Sony HT-S100F (бюджетний саундбар) — і при цьому ще залишиться на DVD зі знижкою або на передплату Netflix на кілька тижнів", — підсумовує автор матеріалу.

Раніше ми писали про те, що недорогий телевізор Hisense з технологією RGB mini-LED розчарував. Хоча технологія RGB стала кроком уперед для Mini-LED, телевізори на її основі все ще не можуть конкурувати з найкращими OLED-моделями.

Також повідомлялося, чому OLED-телевізори кращі за LCD-екрани. OLED-панелі мають кращу контрастність і передачу кольорів. Однак це ще далеко не всі переваги цієї технології…