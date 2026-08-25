Дешевий смартфон для якісних селфі: представлений Honor Play20A з додатковим екраном (фото)

Компанія Honor офіційно анонсувала новий ультрабюджетний смартфон Play20A, особливістю якого став невеликий дисплей на задній панелі.

Деякі ключові характеристики доступного смартфона Honor Play 20A вже розкриті на міжнародному сайті виробника.

Honor Play 20A вирізняється наявністю заднього екрана, який дозволяє робити якісніші селфі на основну камеру. Фронтальна камера смарфтона пропонує лише 5 МП, тоді як задня камера — 13 МП. Це доволі скромна конфігурація, тож додатковий дисплей може трохи компенсувати низьку роздільну здатність передньої камери.

Honor Play20A Фото: Honor

Задній екран Honor Play 20A також показує час, відображає інформацію про поточне відтворення з музичного плеєра та повідомляє, хто дзвонить. У бічну частину телефону вбудований сканер відбитків пальців.

Відео дня

Основний РК-дисплей має масивну 6,9-дюймову панель з частотою оновлення 90 Гц. Це більше, ніж у більшості смартфонів на ринку, проте асиметричні рамки та виріз для камери видають модель початкового рівня.

Важливо

Надійніший, ніж Samsung: експерт порадив альтернативу смартфону Galaxy Z Fold 8 (фото)

Перевагою Honor Play 20A також став великий акумулятор ємністю 6000 мАг, що підтримує зарядку потужністю 15 Вт. Інші характеристики смартфона включають підтримку 4G, чипсет Helio G81, 4 ГБ оперативної пам’яті, 64/128 ГБ пам’яті, слот для microSD та підтримку двох SIM-карток.

Ціна Honor Play 20A поки не розголошується, проте оприлюднені характеристики вказують на те, що це ультрадоступний пристрій.

Нагадаємо, Sony офіційно анонсувала новий смартфон середнього класу Xperia 10 VIII.

Фокус також повідомляв, що Poco підтвердила глобальний запуск Poco F9 Pro та F9 Ultra.