Дешевый смартфон для качественных селфи: представлен Honor Play20A с дополнительным экраном (фото)

Компания Honor официально анонсировала новый ультрабюджетный смартфон Play20A, особенностью которого стал небольшой экран на задней панели.

Некоторые ключевые характеристики доступного смартфона Honor Play 20A уже раскрыты на международном сайте производителя.

Honor Play 20A отличается наличием заднего экрана, который позволяет делать более качественные селфи на основную камеру. Фронтальная камера смарфтона предлагает всего 5 МП, тогда как задняя камера — 13 МП. Это довольно скромная конфигурация, поэтому дополнительный дисплей может немного компенсировать низкое разрешение передней камеры.

Honor Play20A Фото: Honor

Задний экран Honor Play 20A также показывает время, отображает информацию о текущем воспроизведении с музыкального проигрывателя и сообщает, кто звонит. В боковую часть телефона встроен сканер отпечатков пальцев.

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Основной ЖК-дисплей имеет массивную 6,9-дюймовую панель с частотой обновления 90 Гц. Это больше, чем у большинства смартфонов на рынке, однако асимметричные рамки и вырез для камеры выдают модель начального уровня.

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Преимуществом Honor Play 20A стал большой аккумулятор емкостью 6000 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 15 Вт. Другие характеристики смартфона включают поддержку 4G, чипсет Helio G81, 4 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ памяти, слот для microSD и поддержку двух SIM-карт.

Цена Honor Play 20A пока не разглашается, однако обнародованные характеристики указывают на то, что это ультрадоступное устройство.

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