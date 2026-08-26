Найпотужніший смартфон 2026 року: розкрито новинку з акумулятором на 8500 мА·год (фото)

Смартфон iQOO 16 стане одним із перших флагманів на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Крім того, ігровий смартфон вразить дисплеєм із частотою оновлення 165 Гц та акумулятором ємністю 8500 мА·год. Інформацію про технічні характеристики пристрою опублікував інсайдерський канал Equal Leaks.

Дисплей та продуктивність

Смартфон буде оснащений 6,85-дюймовим 2K AMOLED-екраном виробництва Samsung із частотою оновлення 165 Гц. Для покращення графіки в іграх передбачено окремий чіп для обробки зображення.

За продуктивність відповідатиме майбутній топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Модель працює під управлінням операційної системи Android 17 із фірмовим інтерфейсом OriginOS 7.

Камери, акумулятор та комплектація

На задній панелі розміститься потрійна система камер із роздільною здатністю 50 Мп кожна:

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Основний модуль із сенсором оптичного формату 1/1,3" та діафрагмою f/1,68.

Ультраширококутний датчик зі світлосилою f/2.0.

Перископічний телеоб'єктив з матрицею 1/1,95" та світлосилою f/2,65.

Ємність акумулятора становить 8500 мА·год. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 100 Вт та бездротова зарядка потужністю 40 Вт. Корпус смартфона захищений від пилу та води відповідно до стандартів IP68/IP69.

До комплектації також входять ультразвуковий підекранний сканер відбитків пальців, стереодинаміки, лінійний вібромотор X-axis, ІЧ-порт для керування технікою та роз’єм USB 3.2.

Раніше повідомлялося, що компанія Xiaomi представила бюджетний смартфон Redmi 17C 5G з акумулятором ємністю 6000 мА·год.

Також "Фокус" писав про рейтинг найкращих смартфонів 2026 року з максимальним рівнем захисту корпусу за стандартом IP69.