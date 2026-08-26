Cамый мощный смартфон 2026 года: раскрыта новинка с аккумулятором 8500 мАч (фото)

Смартфон iQOO 16 станет одним из первых флагманов на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Помимо этого, игровой телефон удивит дисплеем с частотой обновления 165 Гц и аккумулятором емкостью 8500 мАч. Информацию о спецификациях аппарата опубликовал инсайдерский канал Equal Leaks.

Дисплей и производительность

Смартфон оснастят 6,85-дюймовым 2K AMOLED-экраном производства Samsung с частотой обновления 165 Гц. Для улучшения графики в играх предусмотрен выделенный чип обработки изображения.

За производительность будет отвечать грядущий топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Модель работает под управлением операционной системы Android 17 с фирменным интерфейсом OriginOS 7.

Камеры, аккумулятор и оснащение

На тыльной панели разместится тройная система камер с разрешением 50 Мп каждая:

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Основной модуль с сенсором оптического формата 1/1.3" и диафрагмой f/1.68.

Ультраширокоугольный датчик со светосилой f/2.0.

Перископический телеобъектив с матрицей 1/1.95" и светосилой f/2.65.

Емкость аккумулятора составляет 8500 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная зарядка на 40 Вт. Корпус смартфона защищен от пыли и воды по стандартам IP68/IP69.

В оснащение также входит ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, линейный вибромотор X-axis, ИК-порт для управления техникой и разъем USB 3.2.

Ранее сообщалось, что компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 17C 5G с аккумулятором емкостью 6000 мАч.

Также Фокус писал о рейтинге лучших смартфонов 2026 года с максимальным уровнем защиты корпуса по стандарту IP69.