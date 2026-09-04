Базові функції та витривала батарея: новий кнопковий телефон HMD розкритий до анонсу (фото)

Компанія HMD, схоже, готується випустити новий кнопковий телефон, орієнтований на користувачів, які втомились від смартфонів.

Майбутній HMD 106 2G зосереджується базових функціях, довговічності та тривалій роботі від акумулятора. Про це повідомив авторитетний інсайдер HMD_MEME'S у соціальній мережі X.

Судячи з витоку, HMD 106 2G буде доступний у трьох кольорах та матиме клас захисту IP5, що дозволяє витримувати невеликий вплив пилу та води. Телефон отримав класичну фізичну клавіатуру та невеликий 1,8-дюймовий РК-екран.

Кольори HMD 106 2G Фото: HMD

HMD 106 2G використовує процесор Unisoc 6533G у поєднанні з 4 МБ оперативної пам'яті та 8 МБ вбудованої пам'яті. Його легка операційна система S30+ розроблена спеціально для базових функціональних телефонів.

Відео дня

Важливо

Найкращі кнопкові телефони для покупки у 2026 році: 3 моделі з сучасними функціями (фото)

Ємність акумулятора HMD 106 2G становить 1000 мАг, що доволі солідна цифра для цього сегмента. Телефон також пропонує Bluetooth 4.2, порт MicroUSB для заряджання, дві SIM-карти та 3,5-мм роз'єм для навушників.

Ціна та дата виходу HMD 106 2G поки не розголошуються.

Нагадаємо, HMD представила нову версію свого кнопкового телефона HMD 105 4G School Edition.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв кнопкові телефони Nokia 2660 Flip та Light Flip 5G.