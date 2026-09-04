Базовые функции и выносливая батарея: новый кнопочный телефон HMD раскрыт до анонса (фото)

Компания HMD, судя по всему, готовится выпустить новый кнопочный телефон, ориентированный на пользователей, уставших от смартфонов.

Будущий HMD 106 2G ориентирован на базовые функции, долговечность и длительную работу от аккумулятора. Об этом сообщил авторитетный инсайдер HMD_MEME'S в социальной сети X.

Судя по утечке, HMD 106 2G будет доступен в трех цветах и будет иметь класс защиты IP5, что позволяет выдерживать небольшое воздействие пыли и воды. Телефон получил классическую физическую клавиатуру и небольшой 1,8-дюймовый ЖК-экран.

Цвета HMD 106 2G Фото: HMD

HMD 106 2G оснащен процессором Unisoc 6533G в сочетании с 4 МБ оперативной памяти и 8 МБ встроенной памяти. Его облегченная операционная система S30+ разработана специально для базовых функциональных телефонов.

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Емкость аккумулятора HMD 106 2G составляет 1000 мАч, что является довольно солидным показателем для этого сегмента. Телефон также предлагает Bluetooth 4.2, порт MicroUSB для зарядки, две SIM-карты и 3,5-мм разъем для наушников.

Цена и дата выхода HMD 106 2G пока не разглашаются.

Напомним, что HMD представила новую версию своего кнопочного телефона HMD 105 4G School Edition.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил кнопочные телефоны Nokia 2660 Flip и Light Flip 5G.