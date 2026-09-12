Смартфони з дуже ємними акумуляторами та доступною ціною: топ-3 моделі 2026 року (фото)

Сьогодні бюджетні телефони масово оснащують величезними акумуляторами ємністю від 7000 мА·год і більше. Такі пристрої можуть працювати цілими днями і коштують недорого. Але є нюанси.

Фокус підібрав три збалансовані смартфони від Xiaomi, Honor та POCO з чудовою автономністю за розумною ціною. Хоча не всі ці пристрої вийшли саме у 2026 році, більш ранні моделі включені до добірки не випадково. На тлі подорожчання новинок ці перевірені варіанти залишаються досить вигідними за співвідношенням ціни та якості.

Xiaomi Redmi Note 17 4G

Смартфон Redmi Note 17 отримав найємніший акумулятор у новій бюджетній лінійці бренду — 7700 мА·год. Його може вистачити на два-три дні роботи. Провідна зарядка потужністю 45 Вт відносно швидко поповнює заряд акумулятора, а підтримка реверсивної зарядки на 22,5 Вт дозволяє заряджати навушники або інші гаджети безпосередньо від телефону. Корпус захищений від пилу та струменів води за стандартом IP65.

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Дисплей — це велика 6,99-дюймова AMOLED-матриця з роздільною здатністю 2396x1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1800 ніт. За швидкодію відповідає 6-нм чіпсет Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, а розширити пам'ять можна за допомогою картки microSDXC. Основна камера має роздільну здатність 50 Мп, а фронтальна — 16 Мп.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 4G Фото: Xiaomi

Ціни в Україні:

Xiaomi Redmi Note 17 4G (4/128 ГБ) — 9 999 грн

Xiaomi Redmi Note 17 4G (6/256 ГБ) — 11 999 грн

Переваги:

7-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю 2396x1080 та частотою оновлення 120 Гц — ідеальний для перегляду контенту.

Акумулятор на 7700 мА·год із потужною реверсивною зарядкою 22,5 Вт — аналогів у цьому ж ціновому діапазоні майже немає.

Підтримка карт пам'яті microSDXC та пило- та вологозахист за стандартом IP65.

Недоліки:

Проста основна камера початкового рівня.

Чіпсет міг би бути кращим.

Honor X8d

У телефоні Honor X8d вдалося вмістити акумулятор ємністю 7000 мА·год у досить тонкий корпус товщиною всього 7,5 мм і вагою 188 грамів. Акумулятор підтримує 45-ватну зарядку та впевнено тримає заряд. При цьому корпус отримав офіційний захист від падінь з висоти до 2 метрів та сертифікат пило- та вологозахисту IP65.

Смартфон Honor X8d Фото: YouTube

Головна перевага моделі — 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2392x1080 пікселів, що відображає 1 мільярд кольорів (10 біт). Екран забезпечує пікову яскравість до 3000 ніт (автояскравість HBM — 1300 ніт) і використовує безпечну для очей частоту ШІМ 3840 Гц. Серед камер є основний сенсор на 108 Мп із системою оптичної стабілізації (OIS) та надширококутний модуль на 5 Мп. Усередині встановлено процесор Snapdragon 6s 4G Gen 2, також присутні стереодинаміки.

Ціна в Україні:

Honor X8d (8/512 ГБ) — 14 895 грн

Переваги:

Якісний AMOLED-екран із ШІМ 3840 Гц та 10-бітною матрицею.

Камера на 108 Мп з оптичною стабілізацією; сам сенсор досить великий для бюджетного смартфона (1/1,67"). Хороші фото.

Тонкий і легкий корпус (7,5 мм і 188 г) з акумулятором на 7000 мА·год.

Недоліки:

Невисока продуктивність процесора.

Запис відео обмежений роздільною здатністю 1080p при 30 кадрах на секунду.

POCO M7 4G

Смартфон Poco M7 забезпечує тривалий час автономної роботи завдяки акумулятору ємністю 7000 мА·год із підтримкою 33-ватної дротової та 18-ватної реверсивної зарядки. Телефон також захищений від бризок і пилу відповідно до стандарту IP64.

Смартфон POCO M7 4G Фото: gadgetmatch.com

Модель оснащено великим 6,9-дюймовим IPS LCD-екраном із роздільною здатністю 2340x1080 пікселів та підвищеною частотою оновлення 144 Гц. За роботу системи відповідає чіпсет початкового рівня Qualcomm Snapdragon 685. Основна камера має роздільну здатність 50 Мп, а селфі-модуль — 8 Мп. Також пристрій має слот для карт пам'яті microSDXC та інфрачервоний порт для керування побутовою технікою.

Ціна в Україні:

Poco M7 4G (8/256 ГБ) — 10 330 грн

Переваги:

Великий 6,9-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2340x1080 та плавною частотою оновлення 144 Гц.

Ємний акумулятор на 7000 мА·год з функцією заряджання інших гаджетів (18 Вт).

Слот для карт пам'яті microSDXC та вбудований ІЧ-порт.

Недоліки:

Чіпсет Snapdragon 685 підходить лише для найпростіших завдань.

IPS-матриця замість AMOLED — менш яскрава, ніж у вищезгаданих аналогів.

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