Cмартфоны с очень емкими батареями и доступной ценой: топ-3 модели 2026 года (фото)

Бюджетные телефоны сегодня массово оснащают огромными АКБ емкостью от 7000 маАч и выше. Такие устройства могут работать днями и стоят недорого. Но есть нюансы.

Фокус собрал три сбалансированных смартфона от Xiaomi, Honor и POCO с отличной автономностью по разумной цене. Хотя не все эти аппараты вышли строго в 2026 году, более ранние модели включены в подборку неслучайно. На фоне подорожания новинок эти проверенные варианты остаются довольно выгодными по соотношению цены и качества.

Xiaomi Redmi Note 17 4G

Смартфон Redmi Note 17 получил самую емкую батарею в новой бюджетной линейке бренда — 7700 мАч. Ее может хватать на два-три дня эксплуатации. Проводная зарядка мощностью 45 Вт относительно быстро восполняет элемент питания, а поддержка реверсивной зарядки на 22,5 Вт позволяет питать наушники или другие гаджеты прямо от телефона. Корпус защищен от пыли и водяных струй по стандарту IP65.

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Дисплей представлен крупной 6,99-дюймовой AMOLED-матрицей с разрешением 2396x1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. За быстродействие отвечает 6-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, а расширить хранилище можно с помощью карты microSDXC. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, а фронтальная — 16 Мп.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 4G Фото: Xiaomi

Цены в Украине:

Xiaomi Redmi Note 17 4G (4/128 ГБ) — 9 999 грн

Xiaomi Redmi Note 17 4G (6/256 ГБ) — 11 999 грн

Преимущества:

7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2396x1080 и частотой 120 Гц — идеален для просмотра контента.

Аккумулятор на 7700 мАч с мощной реверсивной зарядкой 22,5 Вт — аналогов в том же ценовом диапазоне почти нет.

Поддержка карт памяти microSDXC и пылевлагозащита IP65.

Недостатки:

Простая основная камера начального уровня.

Чипсет мог бы быть лучше.

Honor X8d

В телефоне Honor X8d смогли уместить батарею на 7000 мАч в весьма тонкий корпус толщиной всего 7,5 мм и весом 188 граммов. Аккумулятор поддерживает 45-ваттную зарядку и уверенно держит заряд. При этом корпус получил официальную защиту от падений с высоты до 2 метров и сертификат пылевлагозащиты IP65.

Смартфон Honor X8d Фото: YouTube

Главное преимущество модели — 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2392x1080 пикселей, отображающий 1 миллиард цветов (10 бит). Экран выдает пиковую яркость до 3000 нит (Автояркость HBM — 1300 нит) и использует безопасную для глаз частоту ШИМ на 3840 Гц. Среди камер в наличии основной сенсор на 108 Мп с системой оптической стабилизации (OIS) и сверхширокоугольный модуль на 5 Мп. Внутри установлен процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2, также присутствуют стереодинамики.

Цена в Украине:

Honor X8d (8/512 ГБ) — 14 895 грн

Преимущества:

Качественный AMOLED-экран с ШИМ 3840 Гц и 10-битной матрицей.

Камера на 108 Мп с оптической стабилизацией; сам сенсор довольно крупный для бюджетника (1/1.67"). Хорошие фото.

Тонкий и легкий корпус (7,5 мм и 188 г) при батарее на 7000 мАч.

Недостатки:

Скромная производительность процессора.

Запись видео ограничена разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду.

POCO M7 4G

Смартфон Poco M7 предлагает высокую автономность благодаря аккумулятору на 7000 мАч с поддержкой 33-ваттной проводной и 18-ваттной реверсивной зарядки. Телефон также защищен от брызг и пыли по стандарту IP64.

Смартфон POCO M7 4G Фото: gadgetmatch.com

Модель оснастили большим 6,9-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением 2340x1080 пикселей и повышенной частотой обновления 144 Гц. За работу системы отвечает чипсет начального уровня Qualcomm Snapdragon 685. Основная камера получила разрешение 50 Мп, а селфи-модуль — 8 Мп. Также устройство имеет слот для карт памяти microSDXC и инфракрасный порт для управления бытовой техникой.

Цена в Украине:

Poco M7 4G (8/256 ГБ) — 10 330 грн

Преимущества:

Большой 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 2340x1080 и плавной частотой 144 Гц.

Емкая батарея на 7000 мАч с функцией подзарядки других гаджетов (18 Вт).

Слот для карт памяти microSDXC и встроенный ИК-порт.

Недостатки:

Чипсет Snapdragon 685 подходит только для самых базовых задач.

IPS-матрица вместо AMOLED — менее яркая, чем у вышеупомянутых аналогов.

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