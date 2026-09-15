Найкращий компактний флагман 2026 року на заміну iPhone 18: переваги та недоліки POCO F9 Pro (фото)

Смартфон POCO F9 Pro має топовий чіпсет, ємний акумулятор та 200-мегапіксельну камеру в мініатюрному корпусі. Чи варто купувати цей смартфон у 2026 році?

Apple не представила iPhone 18 (базову модель) на осінній презентації, тому у 2026 році стало ще менше відносно компактних телефонів із потужним "залізом". Але альтернативи є. POCO F9 Pro належить до категорії субфлагманів і, на диво, має не так багато компромісів. Нюанси криються в деталях.

Експерти GSMArena провели детальне тестування новинки та оцінили швидкість роботи, автономність і якість зйомки нового субфлагмана. Підсумуємо результати та вердикт оглядачів.

Технічні характеристики POCO F9 Pro

Дисплей: 6,59" AMOLED, 12-бітний, 2510×1156 (419 ppi), 185 Гц, пікова яскравість до 4500 ніт (до 10 000 ніт у режимі HDR), Dolby Vision, HDR10+, Gorilla Glass 7i

6,59" AMOLED, 12-бітний, 2510×1156 (419 ppi), 185 Гц, пікова яскравість до 4500 ніт (до 10 000 ніт у режимі HDR), Dolby Vision, HDR10+, Gorilla Glass 7i Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (3 нм)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (3 нм) Пам'ять: 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256 ГБ / 512 ГБ вбудованої пам'яті (UFS 4.1)

12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256 ГБ / 512 ГБ вбудованої пам'яті (UFS 4.1) Основна камера: 200 Мп (f/1.7, OIS) + 50 Мп (телеоб'єктив, 2,5-кратний оптичний зум, OIS) + 8 Мп (ультраширококутна, f/2.3)

200 Мп (f/1.7, OIS) + 50 Мп (телеоб'єктив, 2,5-кратний оптичний зум, OIS) + 8 Мп (ультраширококутна, f/2.3) Фронтальна камера: 32 Мп (f/2.2)

32 Мп (f/2.2) Акумулятор: 6330 мА·год (Si/C), швидка дротова зарядка 100 Вт, бездротова 50 Вт, реверсивна дротова 27 Вт, реверсивна бездротова 22,5 Вт

6330 мА·год (Si/C), швидка дротова зарядка 100 Вт, бездротова 50 Вт, реверсивна дротова 27 Вт, реверсивна бездротова 22,5 Вт Звук: стереодинаміки з налаштуванням Bose, підтримка Dolby Atmos та Hi-Res Audio

стереодинаміки з налаштуванням Bose, підтримка Dolby Atmos та Hi-Res Audio ОС: Android 16, HyperOS 3 (4 роки оновлень ОС, 6 років патчів безпеки)

Android 16, HyperOS 3 (4 роки оновлень ОС, 6 років патчів безпеки) Корпус: алюмінієва рама, задня панель зі скловолокнистого пластику, захист IP68, вага 206 г

алюмінієва рама, задня панель зі скловолокнистого пластику, захист IP68, вага 206 г Бездротові інтерфейси: 5G, дві SIM-карти + eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ІЧ-порт

Видео дня

Дисплей POCO F9 Pro Фото: gsmarena.com

Дисплей, продуктивність та звук

Смартфон оснащений 6,59-дюймовою AMOLED-панеллю з частотою оновлення до 185 Гц в оптимізованих іграх (у системних додатках діє обмеження 120 Гц). Виміряна яскравість екрану склала 843 ніт у ручному режимі та 1270 ніт в автоматичному режимі при яскравому освітленні. Пікова яскравість на невеликих ділянках досягає 4100 ніт.

Апаратна платформа базується на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series — модифікації флагманського чіпа зі злегка зниженою частотою великих ядер та графічним прискорювачем Adreno 840 з 12 МБ виділеної пам’яті. У бенчмарку AnTuTu 10 пристрій набрав 2 596 938 балів, а в GeekBench 6 — 10 198 балів у багатоядерному тесті. Під час тривалих граничних навантажень спостерігається помітне тротіллінг процесора та сильне нагрівання корпусу.

Стереодинаміки з налаштуванням Bose показали рівень гучності -24,0 LUFS (категорія "Дуже добре"), забезпечуючи збалансоване звучання з пропрацьованими середніми та високими частотами. Сабвуфера, як у POCO F9 Ultra, тут немає.

POCO F9 Pro постачається з оболонкою HyperOS 3 на базі Android 16 Фото: gsmarena.com

Прошивка HyperOS 3 на базі Android 16 отримала інтерактивний елемент Hyper Island у рядку стану навколо камери, розширені можливості сполучення з пристроями на Windows та iOS, а також інтеграцію з Google Gemini. Номерні оновлення ОС будуть надходити протягом 4 років, а патчі безпеки — протягом 6 років, заявляє Xiaomi.

Камери та якість зйомки

Тильний блок камер складається з трьох модулів:

Основна: 200 Мп (1/1,56", f/1,7, 24 мм, OIS)

200 Мп (1/1,56", f/1,7, 24 мм, OIS) Телеоб'єктив: 50 Мп (1/2,76", f/2,0, 60 мм, 2,5-кратний оптичний зум, OIS)

50 Мп (1/2,76", f/2,0, 60 мм, 2,5-кратний оптичний зум, OIS) Надширококутний: 8 Мп (1/4,0", f/2,3, 16 мм, фіксований фокус)

Камери POCO F9 Pro Фото: gsmarena.com

Основна камера забезпечує високу деталізацію та природну передачу кольорів як вдень, так і вночі. Знімки з двократним цифровим наближенням на головний модуль практично не поступаються за якістю кадрам з оптичного телеоб'єктива 2,5x, що робить наявність останнього менш критичною. П'ятикратний гібридний зум демонструє середню чіткість. Ультраширококутний сенсор на 8 Мп поступається основним камерам у деталізації за складних умов освітлення. Фронтальна камера на 32 Мп створює якісні знімки з широким кутом охоплення.

Відеозапис у форматі 4K із частотою 60 кадрів на секунду доступний як для основної камери, так і для телеоб'єктива. Оптична стабілізація у поєднанні з електронною присутня як на основній камері, так і на телеоб'єктиві, тож плавність відеозаписів залишається досить хорошою навіть під час руху.

Результати тестів автономності

Акумулятор ємністю 6330 мА·год продемонстрував високі показники автономності в тестах GSMArena:

Середній показник активного використання (Active Use Score): 19:06 годин

19:06 годин Режим телефонних розмов: 38:52 годин

38:52 годин Веб-серфінг: 19:07 годин

19:07 годин Відтворення відео: 29:33 годин

29:33 годин Ігри: 9:22 годин

Провідна зарядка потужністю 100 Вт відновлює 50 % ємності за 19 хвилин, а повний цикл зарядки триває 43 хвилини. Бездротова зарядка потужністю 50 Вт забезпечує 50 % заряду за 35 хвилин. У комплект поставки для європейського ринку адаптер живлення не входить.

Зарядний пристрій для POCO F9 Pro (у комплекті немає) Фото: gsmarena.com

Переваги та недоліки POCO F9 Pro

Переваги:

Якісна збірка з алюмінієвою рамкою та захистом від вологи за стандартом IP68.

Яскравий OLED-екран із частотою до 185 Гц та підтримкою Dolby Vision.

Висока автономність та підтримка бездротової зарядки 50 Вт і дротової — 100 Вт.

Хороша деталізація на основному 200-Мп сенсорі та телефото-модулі.

Високий рівень продуктивності у повсякденних завданнях та іграх.

Недоліки:

Значне подорожчання порівняно з POCO F8 Pro.

Слабкий ультраширококутний модуль на 8 Мп без автофокусу.

Помітне падіння частот під час тривалого навантаження.

Продається без фірмового зарядного пристрою в комплекті (лише чохол і кабель)

Смартфон POCO F9 Pro Фото: gsmarena.com

Підсумок

POCO F9 Pro виявився досить приємним і збалансованим пристроєм у всіх аспектах. Не радує, насамперед, зростання ціни порівняно з попереднім поколінням. F8 Pro все ще продається і в багатьох аспектах не сильно поступається новинці. Тож якщо важливо заощадити, можна придивитися і до "вісімки", або навіть до POCO F8 Ultra з аналогічною ціною на даний момент, якщо влаштовує великий екран.

Але якщо потрібен новіший смартфон із максимальним потенціалом на майбутнє, і ціна не є перешкодою, POCO F9 Pro — це все ще досить приваблива пропозиція у своїй ніші. Телефон має флагманський рівень продуктивності (з урахуванням тротлінгу), чудовий дисплей, акумулятор і навіть цілком гідні основні камери, які зазвичай відходять на другий план у цій серії.

Ціни в Україні:

POCO F9 Pro 12/256 ГБ — 36 999 грн.

— 36 999 грн. POCO F9 Pro 12/512 ГБ — 39 999 грн.

Раніше повідомлялося про порівняння POCO F9 Ultra та Samsung Galaxy S26 Ultra. Який із цих смартфонів претендує на звання найкращого флагмана 2026 року?

Також Фокус повідомляв, які смартфони отримають новий процесор Dimensity 9600 Pro. Компанії Xiaomi, Oppo, Vivo та Samsung є ключовими партнерами MediaTek, а це означає, що новий процесор Dimensity 9600 Pro з'явиться в їхніх флагманських пристроях.