Лучший компактный флагман 2026 года на замену iPhone 18: плюсы и минусы POCO F9 Pro (фото)

Смартфон POCO F9 Pro предлагает топовый чипсет, емкий аккумулятор и камеру 200 Мп в миниатюрном корпусе. Стоит ли брать аппарат в 2026 году?

iPhone 18 (базовый) на осенней презентации Apple не представила, поэтому относительно компактных телефонов с мощным железом в 2026 году стало еще меньше. Но альтернативы есть. POCO F9 Pro относится к категории субфлагманов, и на удивление имеет не так много компромиссов. Нюансы кроются в деталях.

Эксперты GSMArena провели детальное тестирование новинки и оценили быстродействие, автономность и качество съемки нового субфлагмана. Резюмируем результаты и вердикт обозревателей.

Технические характеристики POCO F9 Pro

Дисплей: 6,59" AMOLED, 12-бит, 2510×1156 (419 ppi), 185 Гц, пиковая яркость до 4500 нит (до 10 000 нит в HDR), Dolby Vision, HDR10+, Gorilla Glass 7i

6,59" AMOLED, 12-бит, 2510×1156 (419 ppi), 185 Гц, пиковая яркость до 4500 нит (до 10 000 нит в HDR), Dolby Vision, HDR10+, Gorilla Glass 7i Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (3-нм)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (3-нм) Память: 12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256 ГБ / 512 ГБ встроенной памяти (UFS 4.1)

12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256 ГБ / 512 ГБ встроенной памяти (UFS 4.1) Основная камера: 200 Мп (f/1.7, OIS) + 50 Мп (телеобъектив, 2.5x оптический зум, OIS) + 8 Мп (ультраширокоугольная, f/2.3)

200 Мп (f/1.7, OIS) + 50 Мп (телеобъектив, 2.5x оптический зум, OIS) + 8 Мп (ультраширокоугольная, f/2.3) Фронтальная камера: 32 Мп (f/2.2)

32 Мп (f/2.2) Аккумулятор: 6330 мАч (Si/C), быстрая проводная зарядка 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная проводная 27 Вт, реверсивная беспроводная 22,5 Вт

6330 мАч (Si/C), быстрая проводная зарядка 100 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная проводная 27 Вт, реверсивная беспроводная 22,5 Вт Звук: стереодинамики с настройкой Bose, поддержка Dolby Atmos и Hi-Res Audio

стереодинамики с настройкой Bose, поддержка Dolby Atmos и Hi-Res Audio ОС: Android 16, HyperOS 3 (4 года обновлений ОС, 6 лет патчей безопасности)

Android 16, HyperOS 3 (4 года обновлений ОС, 6 лет патчей безопасности) Корпус: алюминиевая рама, задняя панель из стекловолоконного пластика, защита IP68, вес 206 г

алюминиевая рама, задняя панель из стекловолоконного пластика, защита IP68, вес 206 г Беспроводные интерфейсы: 5G, две SIM + eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт

Видео дня

Дисплей POCO F9 Pro Фото: gsmarena.com

Дисплей, производительность и звук

Смартфон оснащен 6,59-дюймовой AMOLED-панелью с частотой обновления до 185 Гц в оптимизированных играх (в системных приложениях действует ограничение 120 Гц). Измеренная яркость экрана составила 843 нит в ручном режиме и 1270 нит в автоматическом при ярком освещении. Пиковая яркость на небольших участках достигает 4100 нит.

Аппаратная платформа базируется на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series — модификации флагманского чипа со слегка сниженной частотой больших ядер и графическим ускорителем Adreno 840 с 12 МБ выделенной памяти. В бенчмарке AnTuTu 10 аппарат набрал 2 596 938 баллов, а в GeekBench 6 — 10 198 баллов в многоядерном тесте. При длительных предельных нагрузках наблюдается заметный троттлинг процессора и сильный нагрев корпуса.

Стереодинамики с настройкой Bose показали результат громкости -24.0 LUFS (категория "Очень хорошо"), обеспечивая сбалансированное звучание с проработанными средними и высокими частотами. Сабвуфера, как в POCO F9 Ultra, здесь нет.

POCO F9 Pro поставляется с оболочкой HyperOS 3 на базе Android 16 Фото: gsmarena.com

Прошивка HyperOS 3 на базе Android 16 получила интерактивный элемент Hyper Island в строке состояния вокруг камеры, расширенные возможности сопряжения с устройствами на Windows и iOS, а также интеграцию Google Gemini. Номерные обновления ОС будут приходить 4 года, патчи безопасности — 6 лет, заявляет Xiaomi.

Камеры и качество съемки

Тыльный блок камер включает в себя три модуля:

Основной: 200 Мп (1/1.56", f/1.7, 24 мм, OIS)

200 Мп (1/1.56", f/1.7, 24 мм, OIS) Телефото: 50 Мп (1/2.76", f/2.0, 60 мм, 2.5x оптический зум, OIS)

50 Мп (1/2.76", f/2.0, 60 мм, 2.5x оптический зум, OIS) Сверхширокоугольный: 8 Мп (1/4.0", f/2.3, 16 мм, фиксированный фокус)

Камеры POCO F9 Pro Фото: gsmarena.com

Основная камера обеспечивает высокую детализацию и естественную цветопередачу как днем, так и ночью. Снимки с двукратным цифровым приближением на главный модуль практически не уступают по качеству кадрам с оптического телеобъектива 2.5x, что делает наличие последнего менее критичным. Пятикратный гибридный зум демонстрирует среднюю четкость. Ультраширокоугольный сенсор на 8 Мп уступает основным камерам в детализации при сложном освещении. Фронтальная камера на 32 Мп формирует качественные снимки с широким углом охвата.

Видеозапись в формате 4K при 60 кадрах в секунду доступна на основной сенсор и телеобъектив. Оптическая стабилизация в связке с электронной присутствует и на главной камере, и на телевике, так что плавность роликов остается достаточно хорошей даже в движении.

Результаты тестов автономности

Аккумулятор емкостью 6330 мАч продемонстрировал высокие показатели автономности в тестах GSMArena:

Усредненный счет активного использования (Active Use Score): 19:06 часов

19:06 часов Режим телефонных разговоров: 38:52 часов

38:52 часов Веб-серфинг: 19:07 часов

19:07 часов Воспроизведение видео: 29:33 часов

29:33 часов Гейминг: 9:22 часов

Проводная зарядка мощностью 100 Вт восполняет 50% емкости за 19 минут, а полный цикл зарядки занимает 43 минуты. Беспроводная 50-ваттная зарядка набирает 50% за 35 минут. В комплект поставки для европейского рынка адаптер питания не входит.

Зарядка POCO F9 Pro (в коробке отсутствует) Фото: gsmarena.com

Преимущества и недостатки POCO F9 Pro

Плюсы:

Качественная сборка с алюминиевой рамкой и влагозащитой IP68.

Яркий OLED-экран с частотой до 185 Гц и поддержкой Dolby Vision.

Высокая автономность и поддержка беспроводной зарядки 50 Вт, проводной на 100 Вт.

Хорошая детализация на основной 200-Мп сенсор и телефото-модуль.

Высокий уровень производительности в повседневных задачах и играх.

Минусы:

Cильное подорожание относительно POCO F8 Pro.

Слабый ультраширокоугольный модуль на 8 Мп без автофокуса.

Заметное падение частот под продолжительной стресс-нагрузкой.

Продается без фирменной зарядки в комплекте (только чехол и кабель)

Смартфон POCO F9 Pro Фото: gsmarena.com

Итог

POCO F9 Pro получился довольно приятным и сбалансированным аппаратом во всех аспектах. Не радует главным образом рост цены в сравнении с прошлым поколением. F8 Pro все еще продается и во многих аспектах не сильно уступает новинке. Так что если важно сэкономить, можно присматриваться и к "восьмерке", либо даже POCO F8 Ultra с аналогичной ценой в данный момент, если устраивает большой экран.

Но если нужен более новый смартфон с максимальным заделом на будущее и цена не является преградой, POCO F9 Pro — все еще довольно сильно предложение в своей нише. У телефона флагманский уровень быстродействия (с оглядкой на троттлинг), отличные дисплей, батарея и даже вполне достойные ключевые камеры, которые обычно стоят на втором плане в этой серии.

Цены в Украине:

POCO F9 Pro 12/256GB — 36 999 грн.

— 36 999 грн. POCO F9 Pro 12/512GB — 39 999 грн.

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