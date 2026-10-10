Кінець мерехтінню екранів Samsung Galaxy? S27 Ultra та S27 Pro отримають DC Dimming (фото)

Майбутні смартфони Samsung Galaxy S27 Pro та Galaxy S27 Ultra будуть оснащені важливою технологією дисплея. Ця функція має зменшити навантаження на очі та вирішити давню проблему флагманів серії S.

Подробиці про дисплеї наступного покоління оприлюднив інсайдер WalleGalaxy, пише SammyFans.

Як працює DC Dimming і чому це важливо

Наразі у смартфонах лінійки Samsung Galaxy яскравість AMOLED-панелей, як і у більшості брендів, регулюється за допомогою широтно-імпульсної модуляції (ШІМ). Іншими словами, екран вмикається та вимикається з певною частотою, і чим нижча яскравість, тим сильніший цей ефект.

Протягом багатьох років компанія Samsung використовувала стандартну частоту ШІМ (найімовірніше, близько 480 Гц), а не високу (2160/3840/4320 Гц), як деякі конкуренти. Тому багато користувачів із чутливим зором стикалися з втомою очей і головним болем, особливо під час читання в темряві.

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Технологія DC Dimming працює інакше: вона зменшує силу електричного струму, що подається безпосередньо на пікселі. У результаті яскравість дисплея плавно знижується без ефекту стробоскопа, який зазвичай помітний під час зйомки екрана на камеру. Samsung наразі консультується з профільними компаніями з питань безпеки дисплеїв, щоб доопрацювати режим Eye Comfort Shield і зробити екрани комфортнішими для очей.

Samsung Galaxy S26 Ultra має хороший дисплей, але ШІМ — це характеристика, яку компанія ігнорує вже багато років Фото: sammobile.com

Нове покоління дисплеїв M16

Galaxy S27 Pro та S27 Ultra отримають OLED-матриці версії M16. Базові версії флагманів матимуть дещо вдосконалені екрани M14+.

Крім того, Samsung планує розширити доступність функції Privacy Display — фільтра, який приховує вміст екрана, якщо дивитися під кутом. У поточній лінійці ця опція була ексклюзивною для Galaxy S26 Ultra. А ось у серії S27 ця опція буде доступна як для версії Ultra, так і для середньої моделі S27 Pro.

Презентація лінійки Galaxy S27 очікується на початку 2027 року.

Раніше повідомлялося, що смартфони Samsung стануть дефіцитом. Samsung не отримує прибутку від виробництва смартфонів, незважаючи на високі обсяги продажів. Компанія може скоротити випуск пристроїв на 30%.

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