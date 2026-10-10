Конец мерцанию экранов Samsung Galaxy? S27 Ultra и S27 Pro получат DC Dimming (фото)

Будущие смартфоны Samsung Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra получат важную дисплейную технологию. Функция должна снизить нагрузку на глаза и решить давнюю проблему флагманов S-серии.

Подробности о дисплеях следующего поколения раскрыл инсайдер WalleGalaxy, пишет SammyFans.

Как работает DC Dimming и почему это важно

Сейчас в смартфонах линейки Samsung Galaxy яркость AMOLED-панелей, как и у большинства брендов, регулируется с помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Другими словами, экран включается и выключается на определенной частоте, и чем ниже яркость, тем этот эффект сильнее.

Samsung годами использовала стандартную частоту ШИМ (скорее всего, около 480 Гц), а не высокую (2160/3840/4320 Гц), как некоторые конкуренты. Поэтому многие пользователи с чувствительным зрением сталкивались с усталостью глаз и головной болью, особенно при чтении в темноте.

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Технология DC Dimming работает иначе: она снижает силу электрического тока, подаваемого напрямую на пиксели. В результате яркость дисплея плавно падает без эффекта стробоскопа, который обычно заметен при съемке экрана на камеру. Samsung сейчас консультируется с профильными компаниями по безопасности дисплеев, чтобы доработать режим Eye Comfort Shield и сделать экраны комфортнее для глаз.

Samsung Galaxy S26 Ultra обладает хорошим дисплеем, но ШИМ - это характеристика, которую компания игнорирует годами Фото: sammobile.com

Новое поколение дисплеев M16

Galaxy S27 Pro и S27 Ultra получат OLED-матрицы версии M16. Базовые версии флагманов сохранят чуть улучшенные экраны M14+.

Кроме того, Samsung планирует расширить доступность Privacy Display — фильтра, который скрывает содержимое экрана при взгляде под углом. В актуальной линейке эта опция была эксклюзивом Galaxy S26 Ultra. А вот в серии S27 опция достанется и версии Ultra, и средней модели S27 Pro.

Презентация линейки Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.

Ранее сообщалось, что cмартфоны Samsung станут дефицитом. Samsung не получает прибыли от бизнеса по производству смартфонов, несмотря на высокие продажи. Она может сократить выпуск устройств на 30%.

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