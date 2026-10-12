Xiaomi проти Samsung: який смартфон середнього класу на Android краще купити (фото)

Смартфони Samsung Galaxy A57 5G та Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G належать до одного цінового сегмента, проте їхні сильні сторони різняться.

Samsung пропонує легкий корпус, кращу камеру та потужніший процесор, тоді як Xiaomi може похвалитися, яскравішим екраном, більш витривалим акумулятором та швидкою зарядкою. Детальніше ці дві моделі порівняв експерт порталу Notebookcheck.

Акумулятор

Redmi Note 17 Pro Фото: Скриншот

Redmi Note 17 Pro оснащений батареєю ємністю 8340 мАг. Тестування показало, що він може протриматися до 30 годин без підзарядки, майже вдвічі перевершивши Galaxy A57 з його акумулятором на 5000 мАг.

Смартфон Xiaomi підтримує швидку зарядку потужністю 67 Вт, що дозволяє йому повністю зарядитись трохи більше ніж за годину. Натомість швидкість зарядки Samsung обмежена потужністю 25 Вт.

Видео дня

Дисплей

Дисплей Redmi Note 17 Pro Фото: notebookcheck.com

Redmi Note 17 Pro отримав OLED-екран, що досягає пікової яскравості понад 4000 ніт. Це робить його читабельним навіть під прямим сонячними променями. Galaxy A57 використовує AMOLED-панель з майже вдвічі меншою піковою яскравістю.

Окремо експерт відзначив мерехтіння, пов'язане з технологією ШІМ. Samsung оснастила Galaxy A57 екраном з доволі низькою частотою 240 Гц. Це може швидко втомлювати очі, викликати втому або головний біль. Своєю чергою Redmi Note 17 Pro підтримує 3840 Гц.

Продуктивність

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Redmi Note 17 Pro використовує процесор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 у поєднанні з лише 6 ГБ оперативної пам'яті у стандартній комплектації. Galaxy A57 отримав значно потужніший чипсет Exynos 1680 та від 8 ГБ оперативної пам'яті.

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Смартфон Galaxy A57 краще підійде тим, хто багато грає в мобільні ігри або просто хоче мати запас продуктивності в майбутньому. Окрім того, Samsung пропонує цілих 7 років оновлень операційної системи Android та патчів безпеки.

Камера та звук

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy A57 отримав більший сенсор та створює помітно збалансованіші зображення, ніж Redmi Note 17 Pro. Різниця особливо помітна при слабкому освітленні. Що стосується звуку, Samsung знову лідирує порівняно зі Xiaomi.

Вердикт

Redmi Note 17 Pro та Samsung Galaxy A57 Фото: Скриншот

Samsung Galaxy A57 загалом вважається більш універсальним смартфоном середнього класу. Він вирізняється кращою продуктивністю, якіснішою камерою, відсутністю реклами в інтерфейсі та тривалою підтримкою програмного забезпечення. На думку експерта, він пропонує краще співвідношення ціни та характеристик.

З іншого боку Redmi Note 17 Pro 5G може бути кращим варіантом для користувачів, які шукають яскравий дисплей, тривалий час роботи від акумулятора та швидку зарядку за відносно невеликі гроші.

Ціна Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G в Україні — від 14 724 грн до 20 999 грн.

Ціна Samsung Galaxy A57 5G в Україні — від 22 799 грн до 28 999 грн.

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