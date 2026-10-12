Xiaomi против Samsung: какой смартфон среднего класса на Android лучше купить (фото)
Смартфоны Samsung Galaxy A57 5G и Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G относятся к одному ценовому сегменту, однако их сильные стороны различаются.
Samsung предлагает легкий корпус, лучшую камеру и более мощный процессор, тогда как Xiaomi может похвастаться более ярким экраном, емким аккумулятором и быстрой зарядкой. Более подробно эти две модели сравнил эксперт портала Notebookcheck.
Аккумулятор
Redmi Note 17 Pro оснащен аккумулятором емкостью 8340 мАч. Тестирование показало, что он может проработать до 30 часов без подзарядки, почти вдвое превзойдя Galaxy A57 с его аккумулятором на 5000 мАч.
Смартфон Xiaomi поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, что позволяет ему полностью зарядиться чуть больше чем за час. В то же время скорость зарядки Samsung ограничена мощностью 25 Вт.
Дисплей
Redmi Note 17 Pro оснащен OLED-экраном, пиковая яркость которого превышает 4000 нит. Благодаря этому экран хорошо читается даже под прямыми солнечными лучами. Galaxy A57 получил AMOLED-панель с пиковой яркостью почти в два раза ниже.
Отдельно эксперт отметил мерцание, связанное с технологией ШИМ. Samsung оснастила Galaxy A57 экраном с довольно низкой частотой 240 Гц. Это может быстро утомлять глаза, вызывать усталость или головную боль. В свою очередь, Redmi Note 17 Pro поддерживает 3840 Гц.
Производительность
Redmi Note 17 Pro оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 в сочетании с всего лишь 6 ГБ оперативной памяти в стандартной комплектации. Galaxy A57 получил значительно более мощный чипсет Exynos 1680 и от 8 ГБ оперативной памяти.
Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции?
Смартфон Galaxy A57 лучше подойдет тем, кто много играет в мобильные игры или просто хочет иметь запас производительности на будущее. Кроме того, Samsung предлагает целых 7 лет обновлений операционной системы Android и патчей безопасности.
Камера и звук
Samsung Galaxy A57 получил сенсор большего размера и создает заметно более сбалансированные изображения, чем Redmi Note 17 Pro. Разница особенно заметна при слабом освещении. Что касается звука, Samsung снова лидирует по сравнению с Xiaomi.
Вердикт
Samsung Galaxy A57 в целом считается более универсальным смартфоном среднего класса. Он отличается лучшей производительностью, более качественной камерой, отсутствием рекламы в интерфейсе и длительной поддержкой программного обеспечения. По мнению эксперта, он предлагает лучшее соотношение цены и характеристик.
С другой стороны, Redmi Note 17 Pro 5G может оказаться лучшим вариантом для пользователей, которые ищут яркий дисплей, длительное время автономной работы и быструю зарядку за относительно небольшие деньги.
- Цена Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G в Украине — от 14 724 грн до 20 999 грн.
- Цена Samsung Galaxy A57 5G в Украине — от 22 799 грн до 28 999 грн.
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