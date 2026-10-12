Xiaomi против Samsung: какой смартфон среднего класса на Android лучше купить (фото)

Смартфоны Samsung Galaxy A57 5G и Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G относятся к одному ценовому сегменту, однако их сильные стороны различаются.

Samsung предлагает легкий корпус, лучшую камеру и более мощный процессор, тогда как Xiaomi может похвастаться более ярким экраном, емким аккумулятором и быстрой зарядкой. Более подробно эти две модели сравнил эксперт портала Notebookcheck.

Аккумулятор

Redmi Note 17 Pro Фото: Скриншот

Redmi Note 17 Pro оснащен аккумулятором емкостью 8340 мАч. Тестирование показало, что он может проработать до 30 часов без подзарядки, почти вдвое превзойдя Galaxy A57 с его аккумулятором на 5000 мАч.

Смартфон Xiaomi поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, что позволяет ему полностью зарядиться чуть больше чем за час. В то же время скорость зарядки Samsung ограничена мощностью 25 Вт.

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Дисплей

Дисплей Redmi Note 17 Pro Фото: notebookcheck.com

Redmi Note 17 Pro оснащен OLED-экраном, пиковая яркость которого превышает 4000 нит. Благодаря этому экран хорошо читается даже под прямыми солнечными лучами. Galaxy A57 получил AMOLED-панель с пиковой яркостью почти в два раза ниже.

Отдельно эксперт отметил мерцание, связанное с технологией ШИМ. Samsung оснастила Galaxy A57 экраном с довольно низкой частотой 240 Гц. Это может быстро утомлять глаза, вызывать усталость или головную боль. В свою очередь, Redmi Note 17 Pro поддерживает 3840 Гц.

Производительность

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Redmi Note 17 Pro оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 в сочетании с всего лишь 6 ГБ оперативной памяти в стандартной комплектации. Galaxy A57 получил значительно более мощный чипсет Exynos 1680 и от 8 ГБ оперативной памяти.

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Смартфон Galaxy A57 лучше подойдет тем, кто много играет в мобильные игры или просто хочет иметь запас производительности на будущее. Кроме того, Samsung предлагает целых 7 лет обновлений операционной системы Android и патчей безопасности.

Камера и звук

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy A57 получил сенсор большего размера и создает заметно более сбалансированные изображения, чем Redmi Note 17 Pro. Разница особенно заметна при слабом освещении. Что касается звука, Samsung снова лидирует по сравнению с Xiaomi.

Вердикт

Redmi Note 17 Pro и Samsung Galaxy A57 Фото: Скриншот

Samsung Galaxy A57 в целом считается более универсальным смартфоном среднего класса. Он отличается лучшей производительностью, более качественной камерой, отсутствием рекламы в интерфейсе и длительной поддержкой программного обеспечения. По мнению эксперта, он предлагает лучшее соотношение цены и характеристик.

С другой стороны, Redmi Note 17 Pro 5G может оказаться лучшим вариантом для пользователей, которые ищут яркий дисплей, длительное время автономной работы и быструю зарядку за относительно небольшие деньги.

Цена Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G в Украине — от 14 724 грн до 20 999 грн.

Цена Samsung Galaxy A57 5G в Украине — от 22 799 грн до 28 999 грн.

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