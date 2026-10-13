Це не iPhone: які смартфони стали лідерами продажів у третьому кварталі 2026 року

У 2026 році глобальні поставки смартфонів досягли нового мінімуму, скоротившись на 20%, що зумовлено подорожчанням чипів пам’яті. На тлі цього кілька компаній демонструють зростання своєї частки на ринку.

З липня по вересень 2026 року компанія Samsung лідирувала за обсягами продажів смартфонів, випередивши Apple з невеликим розривом. Про це йдеться у звіті Counterpoint Research.

Загалом у третьому кварталі Samsung та Apple стали єдиними компаніями, яким вдалося збільшити свої ринкові частки. На Samsung припало 23% всіх продажів смартфонів, тоді як Apple опинилася на другому місці з 22%.

Samsung Galaxy Z Fold 8 та Samsung Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

Третє місце посіла компанія Xiaomi, охопивши 10% ринку. Порівняно з третім кварталом 2025 року, її поставки смартфонів впали на 4%. Далі йдуть Oppo з 9% та Vivo з 8%, які теж пережили падіння на кілька відсотків.

За даними Counterpoint Research, у третьому кварталі 2026 року спостерігалися найнижчі поставки смартфонів за 14 років. Це пов’язують з дефіцитом пам'яті, зумовленим розвитком штучного інтелекту. Попит на преміальні пристрої залишається стійким, тоді як доступний сегмент ринку витісняється.

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Так, частка Apple вперше в історії перевищила 20% у третьому кварталі. Експерти також припускають, що хороші показники Samsung зумовлені стабільним раннім попитом на складані флагмани Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra та Flip 8.

Нагадаємо, нещодавно Samsung значно підвищила ціни на смартфони флагманської серії Galaxy S26.

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