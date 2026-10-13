Это не iPhone: какие смартфоны стали лидерами продаж в третьем квартале 2026 года

В 2026 году мировые поставки смартфонов достигли нового минимума, сократившись на 20 %, что обусловлено подорожанием чипов памяти. На этом фоне несколько компаний демонстрируют рост своей доли на рынке.

С июля по сентябрь 2026 года компания Samsung лидировала по объемам продаж смартфонов, опередив Apple с небольшим отрывом. Об этом говорится в отчете Counterpoint Research.

В целом в третьем квартале Samsung и Apple стали единственными компаниями, которым удалось увеличить свои доли рынка. На долю Samsung пришлось 23 % всех продаж смартфонов, тогда как Apple заняла второе место с долей в 22 %.

Samsung Galaxy Z Fold 8 и Samsung Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

Третье место заняла компания Xiaomi, заняв 10 % рынка. По сравнению с третьим кварталом 2025 года её поставки смартфонов сократились на 4%. Далее следуют Oppo с 9% и Vivo с 8%, которые также пережили падение на несколько процентов.

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По данным Counterpoint Research, в третьем квартале 2026 года были зафиксированы самые низкие объемы поставок смартфонов за последние 14 лет. Это связывают с дефицитом памяти, обусловленным развитием искусственного интеллекта. Спрос на премиальные устройства остается стабильным, тогда как доступный сегмент рынка вытесняется.

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Так, доля Apple впервые в истории превысила 20 % в третьем квартале. Эксперты также предполагают, что хорошие показатели Samsung обусловлены стабильным ранним спросом на складные флагманы Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra и Flip 8.

Напомним, что недавно компания Samsung значительно повысила цены на смартфоны флагманской серии Galaxy S26.

Фокус также сообщал, что Nex Computer готовится представить первый смартфон на Windows 11.