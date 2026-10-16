Новий "топ за свої гроші"? POCO X8s розсекречено бенчмарком (фото)

Бренд POCO готує до випуску новий смартфон X8s, який займе нішу між базовою моделлю X8 та вищою версією Pro. Пристрій уже пройшов основні міжнародні сертифікації та з’явився в базі даних Geekbench.

Смартфон буде оснащений процесором Snapdragon 7 Gen 4 та значним об’ємом оперативної пам’яті, пише Gizmochina.

Що відомо про характеристики POCO X8s

Гаджет має модельний номер 2609CPC5FG. Пристрій уже отримав схвалення від сінгапурського регулятора IMDA, а раніше він з’явився в європейських базах сертифікації EEC та IECEE, що свідчить про швидкий початок продажів.

Судячи з даних бенчмарку Geekbench, у смартфоні встановлено 4-нм процесор середнього класу Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Платформу доповнюють 12 ГБ оперативної пам'яті та операційна система Android 16 із фірмовою оболонкою HyperOS. Таке поєднання забезпечить стабільну роботу системи та комфортний запуск більшості ігор.

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POCO X8s з'явився в базах даних IMDA та Geekbench Фото: gizmochina.com

Дата виходу POCO X8s

За інформацією порталу XimiTime, модель POCO X8s займе проміжну позицію в серії, пропонуючи більш потужний чіпсет порівняно з POCO X8, але залишаючись доступнішою за POCO X8 Pro.

Смартфон розробляють для ринків країн Європейської економічної зони, Туреччини та Китаю. При цьому в Індії продаж цієї моделі поки що не планується, а на внутрішньому китайському ринку пристрій, як завжди, з’явиться під брендом Redmi з модельним номером M583CF. Офіційний анонс телефону очікується найближчими тижнями.

Раніше повідомлялося про смартфони з потужним акумулятором і невисокою ціною. Доступні телефони брендів Motorola, Xiaomi, POCO та Redmi у 2026 році матимуть акумулятори ємністю від 6500 до 7700 мА·год, що дозволить забути про заряджання на два-три дні.

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