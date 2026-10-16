Новый "топ за свои деньги"? POCO X8s рассекречен до выхода бенчмарком (фото)

Бренд POCO готовит к релизу новый смартфон X8s, который займет нишу между базовой моделью X8 и старшей версией Pro. Аппарат уже прошел ключевые международные сертификации и появился в базе Geekbench.

Телефон получит процессор Snapdragon 7 Gen 4 и солидный запас оперативной памяти, пишет Gizmochina.

Что известно о характеристиках POCO X8s

Гаджет проходит под модельным номером 2609CPC5FG. Аппарат уже одобрил сингапурский регулятор IMDA, а ранее устройство появилось в европейских базах сертификации EEC и IECEE, что подтверждает скорый старт продаж.

Судя по данным бенчмарка Geekbench, внутри смартфона установлен 4-нм процессор среднего класса Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Платформу дополняют 12 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS. Такая связка обеспечит стабильную работу системы и комфортный запуск большинства игр.

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POCO X8s засветился в базах IMDA и Geekbench Фото: gizmochina.com

Дата выхода POCO X8s

По информации портала XimiTime, модель POCO X8s займет промежуточную позицию в серии, предлагая более производительный чипсет по сравнению со POCO X8, но оставаясь доступнее POCO X8 Pro.

Смартфон разрабатывают для рынков стран Европейской экономической зоны, Турции и Китая. При этом в Индии продажи модели пока не планируются, а на внутреннем китайском рынке устройство традиционно выйдет под брендом Redmi с модельным номером M583CF. Официальный анонс телефона ожидается в ближайшие недели.

Ранее сообщалось про cмартфоны с мощным аккумулятором и невысокой ценой. Доступные телефоны брендов Motorola, Xiaomi, POCO и Redmi в 2026 году предлагают аккумуляторы емкостью от 6500 до 7700 мАч, позволяя забыть о зарядке на два-три дня.

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