Смартфони Honor, які отримають Android 17 та MagicOS 11: список із 56 пристроїв уже тут

Honor опублікувала графік глобального випуску прошивки MagicOS 11 на базі Android 17. Оновлення отримають десятки моделей смартфонів і планшетів

Розсилка стабільної версії системи розпочнеться у жовтні 2026 року й триватиме до березня 2027 року, пише GSMArena.

Дата виходу MagicOS 11 на базі Android 17

Британський підрозділ компанії опублікував загальний перелік підтримуваних гаджетів без розбивки за конкретними місяцями. Власники пристроїв із цього переліку отримуватимуть повідомлення про оновлення прошивки поступово протягом півроку. Для моделей, придбаних у операторів стільникового зв’язку, терміни виходу оновлення можуть зміститися через додаткове тестування.

Honor MagicOS 11: перелік пристроїв Фото: Honor

MagicOS 11: які гаджети отримають оновлення

Флагмани серії Magic та складні смартфони:

HONOR Magic V6, Magic V5, Magic V3, Magic V2, Magic V2 RSR;

HONOR Magic8 Pro, Magic8 Lite;

HONOR Magic7 Pro, Magic7, Magic7 RSR, Magic7 Lite;

HONOR Magic6 Pro, Magic6 RSR;

HONOR Magic5 Pro, Magic5.

Видео дня

Номерна серія:

HONOR 600 Pro, 600, 600S, 600e, 600 Lite, 600 Lite s, 600 Elite, 600 Smart, 600 Smart 5G;

HONOR 400 Pro, 400, 400 Lite;

HONOR 200 Pro, 200, 200 Smart;

HONOR Turbo.

Серії Honor X та Play:

HONOR X9d, X9c, X9e Pro, X9e s;

HONOR X8d, X8c, X8c 5G;

HONOR X7e Plus 5G, X7d, X7c, X7c 5G;

HONOR X6b 5G;

HONOR X5d, X5d Plus, X5c, X5c Plus;

HONOR Play 10A, Play 9T, Play 9S.

Планшети:

HONOR MagicPad 4, MagicPad 3;

HONOR Pad 20 Pro, Pad 20 Pro Paperlike Edition;

HONOR Pad 20, Pad 20 Paperlike Edition.

Раніше повідомлялося, що 21 жовтня компанія Honor презентує серію смартфонів Honor Win 2, до якої увійдуть моделі Win 2, Win RT 2 та Win Turbo 2. Новинка вразила у тесті продуктивності.

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