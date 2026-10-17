Смартфоны Honor, которые получат Android 17 и MagicOS 11: список из 56 устройств уже тут

Honor опубликовала график глобального релиза прошивки MagicOS 11 на базе Android 17. Обновление получат десятки моделей смартфонов и планшетов

Рассылка стабильной версии системы стартует в октябре 2026 года и продлится до марта 2027 года, пишет GSMArena.

Дата выхода MagicOS 11 на базе Android 17

Британское подразделение компании опубликовало общий список поддерживаемых гаджетов без разбивки по конкретным месяцам. Владельцы аппаратов из перечня будут получать уведомление о прошивке постепенно в течение полугода. Для моделей, купленных у операторов сотовой связи, сроки выхода могут сдвинуться из-за дополнительного тестирования.

Honor MagicOS 11: список устройств Фото: Honor

MagicOS 11: какие гаджеты получат апдейт

Флагманы серии Magic и складные смартфоны:

HONOR Magic V6, Magic V5, Magic V3, Magic V2, Magic V2 RSR;

HONOR Magic8 Pro, Magic8 Lite;

HONOR Magic7 Pro, Magic7, Magic7 RSR, Magic7 Lite;

HONOR Magic6 Pro, Magic6 RSR;

HONOR Magic5 Pro, Magic5.

Видео дня

Номерная серия:

HONOR 600 Pro, 600, 600S, 600e, 600 Lite, 600 Lite s, 600 Elite, 600 Smart, 600 Smart 5G;

HONOR 400 Pro, 400, 400 Lite;

HONOR 200 Pro, 200, 200 Smart;

HONOR Turbo.

Серии Honor X и Play:

HONOR X9d, X9c, X9e Pro, X9e s;

HONOR X8d, X8c, X8c 5G;

HONOR X7e Plus 5G, X7d, X7c, X7c 5G;

HONOR X6b 5G;

HONOR X5d, X5d Plus, X5c, X5c Plus;

HONOR Play 10A, Play 9T, Play 9S.

Планшеты:

HONOR MagicPad 4, MagicPad 3;

HONOR Pad 20 Pro, Pad 20 Pro Paperlike Edition;

HONOR Pad 20, Pad 20 Paperlike Edition.

Ранее сообщалось, что 21 октября компания Honor представит серию смартфонов Honor Win 2, в которую войдут модели Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2. Новинка удивила в бенчмарке.

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