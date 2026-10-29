Найкраща заміна iPhone Duo на Android: порівняння моделей Samsung, Google та Motorola (фото)

Apple iPhone Duo встановив високий стандарт для складаних смартфонів, тож вибір Android-альтернативи може бути нелегким завданням.

Оглядач гаджетів Джон Веласко вирішив порівняти iPhone Duo з Samsung Galaxy Z Fold 8 , Google Pixel 11 Pro Fold , Motorola Razr Fold та Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, що визначити найкращий складаний смартфон на Android. Своїми висновками від поділився у статті для Tom's Guide.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: Tom's Guide

Galaxy Z Fold 8 вважається основним конкурентом iPhone Duo, однак коштує трохи дешевше. Хоча тести вказують на перевагу Apple у фотографії та яскравості дисплея, Samsung може натомість запропонувати ширші можливості ШІ завдяки Google Gemini, а також чудову багатозадачність.

Фірмова технологія Samsung DeX забезпечує повноцінне робоче середовище на рівні настільного комп’ютера при підключенні до зовнішнього дисплея. Своєю чергою iPhone Duo лише дзеркально відображає свій екран, що обмежує його практичну корисність як робочої станції.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: Tom's Guide

Galaxy Z Fold 8 Ultra має більш класичний складаний корпус та може похвалитися потрійною камерою. Завдяки спеціальному 10-мегапіксельному телеоб'єктиву з 3-кратним оптичним зумом, він забезпечує значно чіткіші знімки з великої відстані, ніж iPhone Duo або стандартний Galaxy Z Fold 8.

Інші переваги Galaxy Z Fold 8 Ultra включають чудові показники процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 та графічного процесора, рекордну яскравість дисплея, а також енергоефективність, що акумулятору ємністю 5000 мАг служити напрочуд довго.

Google Pixel 11 Pro Fold

Google Pixel 11 Pro Fold Фото: cnet.com

Pixel 11 Pro Fold явно поступається конкурентам за більшістю характеристик, однак загалом це непоганий смартфон. Веласко вважає його хорошим вибором для користувачів, які цінують набір ексклюзивних функцій програмного забезпечення Pixel.

Серед переваг Pixel 11 Pro Fold експерт також відзначив інструмент Rambler для перетворення голосу в текст, функціональний режим робочого столу Pixel при підключенні до зовнішнього монітора, 10,8-мегапіксельну телеоб’єктивну камеру з 5-кратним оптичним зумом та можливість використовувати смартфон як телесуфлер під час зйомки себе в режимі Creator Mode.

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Використання стандартного Android 17 означає, що Pixel 11 Pro Fold пропонує ширший досвід роботи зі штучним інтелектом. Окрім того, смартфони Google часто першими отримують оновлення програмного забезпечення.

Motorola Razr Fold

Motorola Razr Fold Фото: Tom's Guide

Motorola Razr Fold вирізняється чудовим співвідношенням ціни та якості, водночас пропонуючи 512 ГБ вбудованої пам’яті, що майже вдвічі більше, ніж пропонують конкуренти у своїх базових моделях. Він також може похвалитися найдовшою автономною роботою завдяки акумулятору ємністю 6000 мАг.

Razr Fold має свої компроміси, як от процесор Snapdragon 8 Gen 5. Водночас він містить інструменти продуктивності Moto AI та Smart Connect, який розблоковує повноцінне середовище робочого столу при підключенні до зовнішнього монітора.

Веласко також зазначив, що покращення на базі штучного інтелекту настільки ефективно підвищують різкість знімків із 3-кратним телеоб'єктивом, що вони часто перевершують фото, зняті 5-кратним оптичним об'єктивом Pixel 11 Pro Fold.

Вердикт

Випробувавши найпопулярніші складані смартфони на Android, Веласко дійшов висновку, що Motorola Razr Fold буде найвигіднішою покупкою у 2026 році. Цей смартфон виграє завдяки тривалому часу роботи від акумулятора, міцній конструкції, чудові обробці фото та нижчій ціні, ніж у конкурентів.

Нагадаємо, майбутній Motorola Razr Flex 27 пройшов тест на продуктивність.

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